Σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά και για το εάν θα έκανε ο ίδιος ένα βήμα πίσω, προκειμένου να υπάρξει συνεργασία μαζί του σε περίπτωση που η ΝΔ δεν εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με νόημα: «Μου ζητάτε να παραιτηθώ;».

Ο πρωθυπουργός αρνήθηκε να επεκταθεί περαιτέρω στη συγκεκριμένη συζήτηση, παραπέμποντας στην προηγούμενη απάντησή του για τον πρώην πρωθυπουργό.

«Απάντησα σ’ αυτό το υποθετικό ερώτημα. Ας δούμε τι θα αποφασίσει ο κ. Σαμαράς και βλέπουμε. Η ΝΔ έχει αρχηγό», τόνισε.