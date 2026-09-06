Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στο Κλειδί Βοιωτίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 13:30, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες και 13 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η εξάπλωση των φλογών.

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πυρκαγιάς συνδράμει και ο Δήμος Τανάγρας, ο οποίος διέθεσε υδροφόρες για την υποστήριξη των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούν στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα η Βοιωτία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, γεγονός που έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από το μέτωπο μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα. Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθείται η εξέλιξη της φωτιάς και διευκολύνεται ο επιχειρησιακός συντονισμός των επίγειων και εναέριων μέσων.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, το οποίο αναλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.