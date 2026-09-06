Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Μόσχας και Βερολίνου μετά την απόδοση από τη γερμανική κυβέρνηση στη Ρωσία της αποτυχημένης επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απέρριψε εκ νέου τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν συνοδεύονται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και ότι αποτελούν, «σε μεγάλο βαθμό, την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου» εναντίον της χώρας του, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο TASS.

Η Μόσχα κατηγορεί το Βερολίνο ότι χρησιμοποιεί το περιστατικό ως πρόσχημα για περαιτέρω κλιμάκωση. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επίσης απορρίψει τη γερμανική εκδοχή, ισχυριζόμενος, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία, ότι τα ευρήματα τοποθετήθηκαν σκόπιμα ώστε να ενοχοποιηθεί η Ρωσία.

Lavrov says Western accusations linking Moscow to the Leipzig drone incident amount, in his view, to the beginning of a real war.



That is Russia’s characterization of the dispute, not an independently established description of events. — Ryzm (@Goeun_6121) September 6, 2026

Το drone με τα εκρηκτικά

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της 4ης προς την 5η Αυγούστου. Ένα drone με εκρηκτικό μηχανισμό εντοπίστηκε στην περιοχή ασφαλείας του αεροδρομίου, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος της Antonov Airlines. Η συσκευή δεν εξερράγη και εξουδετερώθηκε από πυροτεχνουργούς με τη βοήθεια ειδικού ρομπότ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε αποτελεί σημαντικό κόμβο εμπορευματικών μεταφορών, βάση ουκρανικών αεροσκαφών Antonov και σημείο υποστήριξης των επιχειρήσεων στρατηγικών αερομεταφορών του ΝΑΤΟ.

Οι γερμανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η διαμόρφωση του drone, τα εξαρτήματα, η εκρηκτική ύλη και ο πυροκροτητής παραπέμπουν σε μεθόδους που έχουν καταγραφεί σε προηγούμενες ρωσικές επιχειρήσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι ο συνδυασμός των αστυνομικών ερευνών και των πληροφοριών ασφαλείας οδηγεί στο συμπέρασμα πως εμπλέκονταν πρόσωπα που ενεργούσαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών υπηρεσιών.

• Lavrov označil obvinění z dronového incidentu za začátek války.

• Německo připisuje srpnový útok na letiště Lipsko/Halle Rusku.

• Rusko vinu popírá. 4. srpna byl nalezen dron s výbušninou u ukrajinského letadla.https://t.co/xkfq0LECwj pic.twitter.com/9BCKduPmNZ — Zprávy.cz (@Zpravy_CZ) September 6, 2026

Αντίποινα και κλείσιμο πολιτιστικών κέντρων

Ως απάντηση, η Γερμανία αποφάσισε να κλείσει το ρωσικό γενικό προξενείο στη Βόννη και να τερματίσει τη συμφωνία λειτουργίας του Ρωσικού Σπιτιού στο Βερολίνο. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερους ελέγχους εισόδου για Ρώσους πολίτες και νέα πίεση για ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Η Ρωσία απάντησε με το κλείσιμο των παραρτημάτων του Ινστιτούτου Γκαίτε σε Μόσχα, Αγία Πετρούπολη και Αικατερίνμπουργκ. Ο Λαβρόφ ανέφερε ότι το Βερολίνο γνώριζε πως η απόφασή του θα σήμαινε το τέλος της γερμανικής πολιτιστικής παρουσίας στη Ρωσία.

Η Γερμανία υψώνει «ασπίδα»

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η γερμανική κυβέρνηση ετοιμάζει ευρύ πακέτο προστασίας από δολιοφθορές, το οποίο περιλαμβάνει κινητές μονάδες αντιμετώπισης drones σε κρίσιμους κόμβους, ενίσχυση της ασφάλειας ζωτικών υποδομών και δημιουργία ψηφιακού «κυβερνοθόλου» για τον εντοπισμό κυβερνοεπιθέσεων. Η Μόσχα εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή, ενώ η αντιπαράθεση γύρω από τη Λειψία μετατρέπεται πλέον σε ανοιχτή διπλωματική σύγκρουση.