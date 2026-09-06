Υπό έλεγχο, όπως όλα δείχνουν έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών.

Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το πεδίο επιχειρήσεων στη Δροσοπηγή, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς στην περιοχή. ​

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, τα κλιμάκια Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διονύσου και οι εθελοντές παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση και επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και τον πλήρη έλεγχο της περιμέτρου.

​Με ανακοίνωσή του ο δήμος Διονύσου που επίσης κινητοποιήθηκε για την κατάσβεση, παρακαλεί τους κατοίκους να συνεχίσουν να επιδεικνύουν προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.