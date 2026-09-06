Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Κόνιτσας, καθώς στο δύσβατο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συνολικά, 170 πυροσβέστες συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης. Οι 117 από αυτούς επιχειρούν με 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά, ενώ στο μέτωπο έχουν αναπτυχθεί επιπλέον 53 πυροσβέστες, οι οποίοι συγκροτούν εννέα ομάδες Δασοκομάντος.

Σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση έχει αναλάβει και η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου. Μέσω της χρήσης των drones ενισχύεται η συνεχής επιτήρηση της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα παρέχεται καλύτερη επιχειρησιακή εικόνα στους αρμόδιους, ιδιαίτερα λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει η πρόσβαση στο μέτωπο.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούνται κατά διαστήματα ρίψεις νερού από συνολικά 13 εναέρια μέσα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ελικόπτερα, αεροσκάφη Canadair και Air Tractor.

Όπως αναφέρει το epirusgate σημαντική ενίσχυση στις πυροσβεστικές δυνάμεις προσφέρουν και 30 εθελοντές. Πρόκειται για μέλη τεσσάρων Δασικών Συνεταιρισμών, συγκεκριμένα της Ηπείρου, του Διστράτου, του Ρόμπολου και του Πωγωνίου, καθώς και για μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας.

Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κόνιτσας, οι οποίοι έχουν διαθέσει συνολικά έξι υδροφόρες και τρία χωματουργικά μηχανήματα. Επιπλέον, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν διαθέσει ένα ακόμη χωματουργικό μηχάνημα, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς.

Στην περιοχή επιχειρούν και εκπρόσωποι όλων των αρμόδιων φορέων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Κόνιτσας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Δασικής Υπηρεσίας.

Ενισχύσεις από πολλές περιοχές

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν μετακινηθεί στην Κόνιτσα πυροσβεστικές δυνάμεις από πολλές περιοχές της χώρας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις από το σύνολο της Ηπείρου, αλλά και από την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Κέρκυρα και την Πάτρα.

Ο επιχειρησιακός συντονισμός πραγματοποιείται από τον Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγο Παναγιώτη Μπαθρέλλο, τον Συντονιστή Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων Υποστράτηγο Ζώη Γιώτη και τον Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου Αρχιπύραρχο Κωνσταντίνο Τσιώπο.