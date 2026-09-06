Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε το Σάββατο 5/9 ο βουλευτής Β’ Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας, Μιχάλης Λιβανός, ο οποίος μίλησε στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαρρή.

Αρχικά, μίλησε για την καθημερινότητα στην περιοχή του, την ακρίβεια που ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά, ενώ περιέγραψε και την κυβερνητική πολιτική.

«Ο Πειραιάς και η Β’ Πειραιά βρίσκονται σε μια διαρκή αγωνία και ένταση, προκειμένου, σιγά-σιγά και λίγο-λίγο, να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Είμαστε μια λαϊκή περιοχή, με κόσμο ο οποίος πραγματικά αγωνίζεται για την οικογένειά του, για τα παιδιά του. Επομένως, υπάρχει διαρκής αγωνία να πηγαίνουμε καλύτερα, να κάνουμε βήματα μπροστά, προκειμένου η ποιότητα της ζωής μας να γίνεται διαρκώς καλύτερη και η προοπτική και της τοπικής κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά να είναι η καλύτερη δυνατή. Έχουμε, λοιπόν, δουλειά μπροστά μας και μέχρι τις εκλογές, προκειμένου να αποδείξουμε ότι τα προβλήματα δεν μας απασχολούν μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά κυρίως δίνουμε έμπρακτες λύσεις, ώστε οι άνθρωποι να τις βιώνουν και να τις απολαμβάνουν στην καθημερινότητά τους. Νομίζω ότι όλοι κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας, για τις απόψεις με τα επιχειρήματά μας. Πρωτίστως, όμως, η κυβερνητική παράταξη κρίνεται για την αξιοπιστία της, για το κατά πόσο πραγματοποιεί αυτά τα οποία υπόσχεται και ανταποκρίνεται με θετικό τρόπο σε αυτά που ζητά ο κόσμος».

«Είναι μια ακρίβεια, η οποία έχει γεννηθεί επειδή είναι μία κυβερνητική επιλογή; Προφανώς και όχι. Είναι μια ακρίβεια, η οποία έχει γεννηθεί πάνω στο έδαφος μιας παγκόσμιας κρίσης. Μια ακρίβεια η οποία έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο και, είτε σε μεγαλύτερο είτε σε μικρότερο βαθμό, έχει προκύψει σε μεγάλο βαθμό από το ενεργειακό κόστος, το οποίο αυξήθηκε πάρα πολύ μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Επομένως, το πεδίο που έχει διαμορφωθεί είναι δύσκολο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλες τις χώρες, τόσο πανευρωπαϊκά όσο και παγκόσμια. Από εκεί και πέρα, τι κάνει η κυβέρνηση για να το αντιμετωπίσει; Πάντα έχοντας ως γνώμονα το αντικειμενικό εύρος των δυνατοτήτων που έχουμε στο δημοσιονομικό πεδίο. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι, επειδή κάποιες φορές ξεφύγαμε πολύ δημοσιονομικά στο παρελθόν, το πληρώσαμε ως κοινωνία και, αν θέλετε, το πληρώσαμε και διαγενεακά. Το πληρώσαμε και ως νέοι άνθρωποι, οι οποίοι βρέθηκαν στο δίλημμα αν θα μείνουν ή θα φύγουν από την πατρίδα αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Κι εγώ ο ίδιος προσωπικά βρέθηκα κάποια στιγμή σε αυτό το δίλημμα. Έμεινα, όμως, εδώ για να αγωνιστώ για τους δικούς μου ανθρώπους, για τον εαυτό μου, αλλά κυρίως για τους συνανθρώπους μου. Έκανα μια συνειδητή επιλογή και αντιλαμβάνομαι με ρεαλισμό ότι αυτό δεν θα πρέπει να το ξαναζήσουμε. Δεν θα πρέπει να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές. Μιλάμε για μια οικονομία που ισοπεδώθηκε, μια οικονομία η οποία έζησε τη χειρότερη στιγμή της, με μισθούς και συντάξεις να ισοπεδώνονται και το αναπτυξιακό της κομμάτι να εκμηδενίζεται. Ήταν δύσκολο αυτό να αναταχθεί. Και πάνω σε αυτή την ανάταξη, μόλις βγήκαμε μετά τα μνημόνια, έτυχαν πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις. Και ο COVID και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, που δεν έπληξαν μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Η ακρίβεια είναι, λοιπόν, ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο και αυτή είναι μια διάσταση την οποία θέλω να δώσω».

Προχωρώντας σε διευκρινίσεις για την κυβερνητική πολιτική, ο Μιχάλης Λιβανός αναφέρθηκε στις οικονομικές ενισχύσεις, στα ηλεκτρονικά τιμολόγια, αλλά και στην προσοχή που δίνεται στο δημογραφικό, αναφέροντας: «Από εκεί και πέρα, τι κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση; Σε πρώτο επίπεδο, αυτό το οποίο κάνουμε και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι οτιδήποτε μπορεί να δοθεί από το περίσσευμα, από το μέρισμα της ανάπτυξης και της αύξησης του ΑΕΠ, να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, αν είναι δυνατόν σε όλους. Αυτό γίνεται με μείωση των φορολογικών συντελεστών, με αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων, με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Γίνεται με τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, που είναι δεδομένο ότι κάθε ευρώ θα φτάσει στην τσέπη και στο εισόδημα του κάθε πολίτη, είτε κάποιοι το θεωρούν λίγο είτε περισσότερο. Από εκεί και πέρα, στο επίπεδο των αυξήσεων, είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνονται και να ενταθούν ακόμη περισσότερο οι έλεγχοι, οι οποίοι ήδη πραγματοποιούνται από τη ΔΙΜΕΑ, σε ένα πεδίο αγοράς που έχει πολλές στρεβλώσεις. Υπάρχει εν μέρει και καρτελοποίηση, αλλά αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίζεται πλέον με ελέγχους».

«Το κομμάτι των ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι επίσης ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει πλέον η ανεξάρτητη αρχή για το χρήμα, προκειμένου να διερευνώνται αυτού του τύπου οι συναλλαγές. Από εκεί και πέρα, κάναμε ήδη μια συμφωνία ώστε να υπάρξει μείωση τιμών. Ναι, προϋπήρξαν και αυξήσεις τιμών, εξαιτίας της αύξησης στην ενέργεια και στα καύσιμα. Αυτή τη στιγμή, όμως, πρόκειται για μια μικρή ανάσα. Λέγοντας στους επιχειρηματίες, για παράδειγμα, ότι σε 100 προϊόντα στο κρέας και στα είδη κρέατος θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον μείωση 5%, είναι μια σημαντική ανάσα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και αυτά τα 1.740 προϊόντα, τα οποία θέλουμε σιγά-σιγά να διευρύνουμε στο πεδίο της αγοράς, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. Έχουμε μπροστά μας απόψε θετικά μέτρα, τα οποία θα ανακοινωθούν και για το εισόδημα και για την ελληνική οικογένεια. Αυτή η κυβέρνηση έχει κατηγορηθεί ότι κοιτάζει κυρίως τους αδύναμους και τους ευάλωτους. Αλλά νομίζω ότι, ως κοινωνία που θέλουμε να δηλώνουμε ότι κάνουμε βήματα μπροστά, αυτοί πρέπει να είναι σε πρώτο πλάνο».

«Σε πρώτο πλάνο πρέπει να είναι και η ελληνική οικογένεια, γιατί η ελληνική οικογένεια είναι το μέλλον της Ελλάδας. Πρέπει να πάψουμε να συρρικνωνόμαστε και πρέπει να έχουμε μια νοοτροπία και ένα εθνικό πλάνο, ώστε να καταστήσουμε εφικτό στην ελληνική οικογένεια το περισσότερα παιδιά, γιατί αυτά είναι το μέλλον της πατρίδας μας. Το δημογραφικό είναι ένα ολιστικό θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά. Πρέπει να αντιμετωπιστεί από την πρώτη ημέρα που γεννιέται το παιδί μέχρι την ενηλικίωση και την αυτονόμησή του. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Δυστυχώς, δεν γίνονται όλα αμέσως. Δεν υπάρχουν οι πόροι για να γίνουν όλα αυτά τα οποία ιδανικά θα θέλαμε να κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι δουλειά μας είναι να προσπαθούμε, να δουλεύουμε, να βρίσκουμε πόρους και εργαλεία για να κάνουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα».

Στη συνέχεια ο Μιχάλης Λιβανός προχώρησε σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αλλά και της θητείας του στη Βουλή.

«Νομίζω ότι το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνει είναι έναν απολογισμό του τι είπε η Νέα Δημοκρατία και το 2019 και το 2023 στον προγραμματικό της λόγο και τι τελικά υλοποίησε. Υλοποίησε το σύνολο του προγράμματός της με αξιοπιστία. Προσέξτε: φύγαμε από αυτό που έλεγαν κάποτε και το οποίο, για μένα, θεωρώ ότι είναι ευτελισμός για τον πολίτη ή για τον ψηφοφόρο, ότι δηλαδή το να πραγματοποιήσει κάποιος δύο, πέντε ή επτά από τα δέκα πράγματα τα οποία έχει υποσχεθεί είναι αρκετό. Όχι, δεν είναι αρκετό. Αυτά τα οποία προγραμματίζεις και επικοινωνείς στον ελληνικό λαό ως τον προγραμματικό σου λόγο πρέπει να διεκπεραιώνονται στο σύνολό τους. Αυτό είναι το σωστό. Και το σωστό είναι, αν μπορείς να κάνεις και κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία είπες, εφόσον σου δοθεί η δυνατότητα, να το κάνεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, τουλάχιστον στο κομμάτι ότι αυτό που λέει το πραγματοποιεί. Αυτό πριν από επτά χρόνια δεν ήταν αυτονόητο. Ήταν ζητούμενο. Και θέλω να το υπενθυμίσω στους πολίτες, θέλω να το υπενθυμίσω στους ψηφοφόρους. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ένας δεύτερος λόγος είναι το πρόγραμμα και το όραμά μας για το 2030. Είναι πολλά πράγματα, όπως αυτό που συζητήσαμε για το δημογραφικό, για την ασφάλεια της πατρίδας, για μια Ελλάδα η οποία μεγαλώνει με μια σταθερή εξωτερική πολιτική, η οποία έχει διευρύνει τους ορίζοντές της, έχει διευρύνει τις σχέσεις και τις στρατηγικές της. Για όλα αυτά και κυρίως για την ασφάλεια και την εθνική μας ύπαρξη σε ένα πιο δυναμικό και πιο μεγάλο επίπεδο, θεωρώ ότι οι πολίτες θα πρέπει να ξαναψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία».

«Σε προσωπικό επίπεδο, αυτή ήταν η πρώτη κοινοβουλευτική μου θητεία. Προσπάθησα να είμαι κοντά στους πολίτες. Προσπάθησα να μάθω, γιατί ένας νέος βουλευτής πρέπει να μαθαίνει μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Ανδρώνεται πολιτικά μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία, γιατί η ουσία της πολιτικής πραγματικά βρίσκεται μέσα στο Κοινοβούλιο. Προσπαθώ να είμαι κοντά στους ανθρώπους, να μαθαίνω τα προβλήματα της περιοχής μου, να επικοινωνώ και να προσπαθώ να δίνω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα άμεσες λύσεις. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Θέλω να με αξιολογήσει ο κόσμος για όσα έκανα αυτά τα τρία χρόνια και για τους υπόλοιπους μήνες που απομένουν στη θητεία μου και θέλω να ελπίζω ότι θα με ξανατιμήσει με την εμπιστοσύνη του. Αν δεν το κάνει, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί εγώ έχω τη χαρά να βιοπορίζομαι μέσα από τη δουλειά μου ως γιατρός. Όμως επιθυμώ —και αυτός ήταν ο λόγος που ασχολήθηκα με την πολιτική— να προσφέρω. Επιθυμώ να είμαι κοντά στους πολίτες και θέλω να πιστεύω ότι το κάνω αρκετά καλά. Έχω πολλά να μάθω ακόμη, αλλά θεωρώ ότι βήμα-βήμα, πατώντας στα πόδια μας, έτσι προχωράμε. Χωρίς βιασύνη, αλλά με σταθερά βήματα, κάνοντας σιγά-σιγά κάθε επόμενο βήμα. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχω και πάλι την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου».