Η FIFA το 2027 έχει εκλογές για τη θέση του Προέδρου και όπως ενημέρωσε, ο Τζιάνι Ινφαντίνο θα είναι και πάλι υποψήφιος.

Οι εκλογές της FIFA είναι προγραμματισμένες για τις 27 Μαρτίου του 2027 στο Ραμπάτ του Μαρόκου.

Η τοποθέτηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ήταν μία επιβεβαίωση της υποψηφιότητας του Ινφαντίνο, καθώς η πρώτη ανακοίνωση είχε γίνει στις 30 Απριλίου του 2026.

«Ο πρόεδρος της FIFA ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή το 2027. Φυσικά, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο κ. Ινφαντίνο θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή», ανέφερε η ενημέρωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

🚨 BREAKING: FIFA confirm Gianni Infantino will stand for re-election.



“The FIFA President announced in April that he will stand for re-election in 2027. Of course, nothing has changed. Mr Infantino will be standing for re-election.” pic.twitter.com/RAmi3O8uyb — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 6, 2026

Kατά της υποψηφιότητας του Ινφαντίνο είναι ανοιχτά τρεις Ομοσπονδίες και συγκεκριμένα οι UEFA, AFC και CONCACAF.