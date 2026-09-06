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Στις περισσότερες χώρες τις Ευρώπης έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος, με την Αγγλία να κάνει και πάλι την διαφορά, καθώς μόνο το πρωτάθλημα της Premier League δαπάνησε το ποσό των 3,5 δισεκατομμυρίων λιρών για μεταγραφές.

Μάλιστα η «The Athletic» ξεχώρισε και παρουσίασε τις μεταγραφές που εντυπωσίασαν περισσότερο, όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και σε άλλα πρωταθλήματα, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή τη λίστα και τον Χρήστο Τζόλη που μετακόμισε στην Άρσεναλ.

Οι παίκτες της λίστας:

Μαμαντού Σαντγκαρέ (Μπέντφορντ)

Χρήστος Τζόλης (Άρσεναλ)

Γιάν Ντιομαντέ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Φάμπιο Βιέιρα (Αμβούργο)

Ρόμπι Ούρε (Σεβίλλη)

Μαλίκ Φοφανά (Σάντερλαντ)

Ζερεμί Ζακέ (Λίβερπουλ)

Τρόι Πάροτ (Ρεάλ Μπέτις)

Εμιλιάνο Μαρτίνεζ (Τσέλσι)

Ματέους Φερνάντεζ (Τότεναμ)

Σέρχιο Κανάλες (Ρασίνγκ)

Τζακ Γκρίλις (Έβερτον)

Μαλίκ Ντιούφ (Μπρέντφορντ)

Τάρικ Λάμπτει (ΚΠΡ)

Χούλιο Ενσίσο (Ίπσουιτς)