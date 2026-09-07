Φωτιά σε δασική έκταση στην Αλεξανδρούπολη εκδηλώθηκε κοντά στο 612ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 16 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ, με πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς στη δασική έκταση.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή.