Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι, στα Μέγαρα Αττικής, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα, καθώς και τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχει ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 75 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 26 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Παράλληλα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.