Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου 2026, σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Προφήτης Ηλίας στη Σαλαμίνα.



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε γύρω στις 17:45, θέτοντας αμέσως τις αρχές σε κατάσταση συναγερμού.



Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Την ίδια ώρα, πρόσθετες πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδουν στο νησί από τον Πειραιά, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).



Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά για τη διερεύνηση των αιτιών.