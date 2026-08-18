Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου 2026, σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Προφήτης Ηλίας στη Σαλαμίνα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε γύρω στις 17:45, θέτοντας αμέσως τις αρχές σε κατάσταση συναγερμού.
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Την ίδια ώρα, πρόσθετες πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδουν στο νησί από τον Πειραιά, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά για τη διερεύνηση των αιτιών.
Φωτιά στον Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας, επιχειρούν εναέρια μέσα
Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ σπεύδουν ενισχύσεις από τον Πειραιά
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Newsroom
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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου 2026, σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Προφήτης Ηλίας στη Σαλαμίνα.
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου 2026, σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Προφήτης Ηλίας στη Σαλαμίνα.