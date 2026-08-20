Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αναγκάζεται να διακόψει το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών του, καθώς, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, αντιμετωπίζει μια επίμονη πνευμονία που συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί.

Η ανακοίνωση έγινε την Πέμπτη 20 Αυγούστου, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ο τραγουδιστής ενημέρωσε το κοινό του για την απόφαση να ακυρώσει τις επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Η εξέλιξη αφορά τις συναυλίες που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας σε πόλεις της Ελλάδας. Ο ίδιος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία της πνευμονίας, ξεκαθάρισε όμως ότι προς το παρόν δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τις ζωντανές εμφανίσεις.

Το μήνυμα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου επέλεξε να ενημερώσει ο ίδιος τους ακολούθους του, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο δεν θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες συναυλίες.

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».

Με αυτό το μήνυμα, ο τραγουδιστής γνωστοποίησε την προσωρινή διακοπή των εμφανίσεών του, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στις συναυλίες μόλις αυτό καταστεί δυνατό.