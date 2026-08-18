Ο Αντρέ Λουίζ είναι και τυπικά πλέον παίκτης της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι, με τον Ολυμπιακό να εξασφαλίζει 19,5 εκατ. ευρώ, ενώ έχει και ποσοστό μεταπώλησης.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν συμφωνήσει εδώ και εβδομάδες με τους Αμερικανούς για την πώληση του 24χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ, αλλά έπρεπε πρώτα να ξεπεραστούν κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα για να ολοκληρωθεί το deal.

Αυτό έγινε, τελικά, την Τρίτη (18/8) με την επίσημη ανακοίνωση της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι, με τον Ολυμπιακό να εξασφαλίζει 16,4 εκατ. ευρώ ενώ άλλα 3,5 εκατ. ευρώ προβλέπονται ως μπόνους. Παράλληλα, η ομάδα του Πειραιά διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Πρόκειται για την 3η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» πίσω από αυτές των Μπάμπη Κωστούλα και Κωνσταντίνου Τζολάκη, ενώ παράλληλα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι, με την οποία ο Αντρέ Λουίζ υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο.