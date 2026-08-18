Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έσπασε τη σιωπή του για την υπόθεση με τον άγνωστο που προσποιούνταν τη Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχη του Λευκού Οίκου και στενή συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας ότι δεν αισθάνεται ντροπή επειδή εξαπατήθηκε και ότι χειρίστηκε σωστά το περιστατικό.

Ο Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε την πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε ανταλλαγή μηνυμάτων, αλλά υποβάθμισε τη σημασία της, λέγοντας ότι δεν κοινοποιήθηκε τίποτα ουσιαστικό και ότι μόλις αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τη Δευτέρα από το POLITICO, το οποίο ανέφερε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε επικοινωνήσει με άτομο που πίστευε ότι ήταν η Γουάιλς, προτού αρχίσει να υποψιάζεται ότι η επαφή δεν ήταν αυθεντική.

«Έκανα τα πάντα σωστά»

Ο Μπέρναμ ρωτήθηκε ευθέως εάν αισθάνεται αμηχανία ή ντροπή για το γεγονός ότι έπεσε στην παγίδα.

«Όχι», απάντησε, υποστηρίζοντας ότι η επικοινωνία ήταν ελάχιστη και «χωρίς καμία συνέπεια». Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι αντιλήφθηκε γρήγορα πως το περιστατικό έπρεπε να αναφερθεί και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες.

«Όλοι οι πολιτικοί δέχονται τέτοιου είδους πιέσεις και προκλήσεις, αλλά εγώ έκανα τα πάντα σωστά», είπε. Παράλληλα, επέμεινε ότι «η σωστή δράση έχει αναληφθεί τόσο εδώ όσο και στις ΗΠΑ», χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα για τα μέτρα που ελήφθησαν μετά τον εντοπισμό της απάτης.

Τι ειπώθηκε στα μηνύματα παραμένει άγνωστο

Το ακριβές περιεχόμενο της συνομιλίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, όπως δεν έχει γίνει γνωστό ούτε μέσω ποιας εφαρμογής ή υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία.

Ο Μπέρναμ περιορίστηκε να χαρακτηρίσει την ανταλλαγή «ελάχιστη», υποστηρίζοντας ότι οι πληροφορίες που διακινήθηκαν είχαν «μηδενική σημασία».

Το περιστατικό, ωστόσο, έχει προκαλέσει ερωτήματα στο Λονδίνο για το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να προσεγγίσει κορυφαία στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης προσποιούμενος έναν ξένο αξιωματούχο.

Το POLITICO είχε αποκαλύψει επίσης ότι προσωπικοί αριθμοί τηλεφώνου τριών μελών της βρετανικής κυβέρνησης μπορούσαν να εντοπιστούν στο διαδίκτυο. Μεταξύ αυτών βρισκόταν και ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος ανέλαβε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο στις 20 Ιουλίου.

Ζητούν έρευνα για «επικίνδυνη παραβίαση ασφαλείας»

Οι εξηγήσεις του Μπέρναμ δεν έκλεισαν τη συζήτηση. Ο βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών και εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα Άμυνας, Τζέιμς ΜακΚλίρι, ζήτησε να πραγματοποιηθεί έρευνα για το περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισε «επικίνδυνη παραβίαση ασφαλείας».

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Πληροφοριών και Ασφάλειας του βρετανικού Κοινοβουλίου υποστήριξε ότι η ασφάλεια των επικοινωνιών του πρωθυπουργού θα έπρεπε να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και εξέφρασε αμφιβολίες για το εάν τηρήθηκαν όλες οι συνήθεις δικλίδες προστασίας.

Η Γουάιλς είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο υπόθεσης πλαστοπροσωπίας

Η υπόθεση δημιούργησε αρχικά ανησυχίες και για τη Σούζι Γουάιλς, καθώς στο παρελθόν άγνωστος είχε χρησιμοποιήσει την ταυτότητά της για να προσεγγίσει πολιτικούς και επιχειρηματίες στις ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος, πάντως, έχει ξεκαθαρίσει ότι το περιστατικό με τον Μπέρναμ δεν συνδέεται με παραβίαση των συσκευών της προσωπάρχη του Τραμπ.

Για τον ίδιο τον Μπέρναμ, το θέμα θεωρείται λήξαν ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε. Για τους επικριτές του, όμως, η υπόθεση αφήνει ανοιχτό ένα πολύ ευρύτερο ερώτημα: πώς ένας άγνωστος κατάφερε να φτάσει μέχρι την προσωπική επικοινωνία του πρωθυπουργού της Βρετανίας.