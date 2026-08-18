Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε γνωρίσει προσωπικά την Ζωή Λάσκαρη, με τον παρουσιαστή να ανατρέχει σε στιγμές από τη σχέση που ανέπτυξαν και να θυμάται, μεταξύ άλλων, τα τηλεφωνήματα που είχαν μέχρι τον θάνατό της.

Με αφορμή τη συμπλήρωση εννέα χρόνων από την απώλεια της ηθοποιού, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για τη Ζωή Λάσκαρη. Στη συνέχεια μοιράστηκε τη δική του ανάμνηση από τη γνωριμία τους.

Όπως περιγράφει, είχαν γνωριστεί λίγα χρόνια πριν και η πρώτη τους έξοδος για φαγητό αποτέλεσε την αρχή μιας φιλίας.

«Εννέα χρόνια πέρασαν απο τη μέρα που ”έφυγε”. Τη γνωρίσα λίγα χρόνια πριν. Βγήκαμε για φαγητό, θυμάμαι την πήγα στην Νησιώτισσα στήν Πεντέλη, στο στέκι μου και έτσι ξεκίνησε μια πολύ όμορφη φιλία. Τι φανταστικός άνθρωπος, πόσο ακομπλεξάριστη πόσο ”γεμάτη” από ΖΩΗ. Θα θυμάμαι πάντα τα τηλεφωνήματά μας που μου έλεγε κατά τη γνώμη της τι έπρεπε να κάνω σε κάποια θέματά μου. Όπου και να είσαι Ζωή, σίγουρα θα τους έχεις σαγηνεύει όλους».