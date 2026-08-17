Σε προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Παιδείας, Γιουσούφ Τεκίν, σχολιάζοντας τις ελληνικές αντιδράσεις για το γεγονός ότι εντάχθηκε η διδασκαλία του ακροδεξιού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» στα τουρκικά σχολεία.

Μιλώντας για τις αλλαγές που πέτυχε στο υπουργείο του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2023, δήλωσε ότι για έναν μήνα η ελληνική τηλεόραση ασχολούνταν με την απόφαση για διδασκαλία της «Γαλάζιας Πατρίδας» στα σχολεία της Τουρκίας.

Επίσης, υποστήριξε ότι ο λαός του έχει ιστορία χιλιάδων ετών και όχι «όπως κράτη που συστάθηκαν πρόσφατα».

Millî Eğitim Bakanı @Yusuf__Tekin, “Dijital Vatan Akademisi”nin Açılış Dersini Verdi



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programda Bakan Tekin, göreve geldiği günden bu yana birlik ve… pic.twitter.com/K7gDNdbpPA — T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) August 17, 2026

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του, όπως μεταδόθηκαν από το πρακτορείο Anadolu:

«Μετά την αλλαγή του προγράμματος σπουδών, αποτελέσαμε θέμα συζήτησης στις ελληνικές τηλεοράσεις για περίπου έναν μήνα. Ένα από τα θέματα συζήτησης ήταν το ότι η έννοια της «Γαλάζιας Πατρίδας» διδάσκεται στα παιδιά στην Τουρκία.

Δεν είμαστε ένα νεοσύστατο κράτος, όπως πολλά από τα κράτη του κόσμου σήμερα. Είμαστε ένα κράτος και ένας λαός με ιστορία χιλιάδων ετών. Αυτό που μας κάνει ισχυρούς είναι η αγάπη και η αφοσίωση που τρέφουμε ο ένας για τον άλλον, ανεξάρτητα από την εθνοτική ή θρησκευτική μας ταυτότητα. Τη στιγμή που θα χάσουμε αυτό, θα χάσουμε και κάθε δεσμό με το παρελθόν μας. Θα χάσουμε τη δύναμη που μας δίνει αυτό το παρελθόν».