Ο Χρήστος Τζόλης έχει συστηθεί με τον καλύτερο τρόπο στους οπαδούς της Άρσεναλ, η οποία με ανάρτησή της στα social media εστιάζει στις καλύτερες στιγμές του στο 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Community Shield.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας αποφάσισαν να δώσουν 40 εκατ. ευρώ στην Κλαμπ Μπριζ για να αποκτήσουν τον διεθνή Έλληνα εξτρέμ και ήδη αισθάνεται δικαιωμένοι, καθώς μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στα φιλικά παιχνίδια, έκανε τη διαφορά και στο πρώτο επίσημο.

Ο Τζόλης έδωσε δύο ασίστ στο 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Community Shield ενώ είχε συμμετοχή και στη φάση που οδήγησε στο πρώτο γκολ της Άρσεναλ, με αποτέλεσμα να αποθεωθεί τόσο από τον Μικέλ Αρτέτα όσο και από τους οπαδούς και τα ΜΜΕ.

Μια αποθέωση που συνεχίζεται, με τους «κανονιέρηδες» να ανεβάζουν στα social media βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα άσου στο ματς με τη Σίτι, γράφοντας: «Ο ήχος του Τζόλη».