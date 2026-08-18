Νέα στοιχεία για την κατάσταση στη Θέουτα φέρνουν στο φως μαρτυρίες γυναικών που περιγράφουν φόβο, σεξουαλική παρενόχληση και νύχτες χωρίς ύπνο στους αυτοσχέδιους καταυλισμούς που έχουν δημιουργηθεί έξω από τις υπερπλήρεις δομές υποδοχής.

Οι γυναίκες κοιμούνται στο ύπαιθρο μαζί με εκατοντάδες άλλους μετανάστες από το Μαρόκο, την υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία, μετά τη μαζική είσοδο της 30ής Ιουλίου.

Πάνω από δώδεκα γυναίκες έχουν στήσει πρόχειρο καταυλισμό σε δασώδη περιοχή δίπλα στον δρόμο, κοντά στο κέντρο υποδοχής μεταναστών και στην παραλία El Trampolin. Το κέντρο φιλοξενεί περίπου 700 ανθρώπους, δηλαδή 200 περισσότερους από τη χωρητικότητά του, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Οι ισπανικές Αρχές υπολογίζουν ότι 5.000 έως 8.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα, ενώ συνολικά περίπου 72.000 είχαν περάσει από το Μαρόκο κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς μαζικής διέλευσης.

«Μας ακολουθούν όταν πηγαίνουμε στην τουαλέτα»

Η 28χρονη Wafae Atid, από την Τάζα του βόρειου Μαρόκου, περιέγραψε στο Reuters ότι οι γυναίκες έχουν προσπαθήσει να στήσουν τα στρώματα, τις κουβέρτες και τα χαρτόκουτά τους όσο πιο κοντά γίνεται σε αστυνομικό όχημα που βρίσκεται στην είσοδο του κέντρου, ελπίζοντας ότι έτσι θα αισθάνονται ασφαλέστερες.

Όπως κατήγγειλε, άνδρες που βρίσκονται επίσης στην περιοχή παρενοχλούν τις γυναίκες τη νύχτα και σε ορισμένες περιπτώσεις τις ακολουθούν ακόμη και όταν απομακρύνονται για να πάνε στην τουαλέτα.

Η ίδια είπε ότι φοβάται τόσο πολύ ώστε δεν κοιμάται ουσιαστικά τη νύχτα, αλλά προσπαθεί να ξεκουραστεί από τις 7 το πρωί μέχρι το μεσημέρι, όταν υπάρχει φως και αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια.

Αντίστοιχη εικόνα περιέγραψε και η 20χρονη Dikra Tetouan, η οποία πέρασε στη Θέουτα μαζί με τη 17χρονη αδελφή της. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, όταν κάποια γυναίκα αισθάνεται ότι απειλείται, οι υπόλοιπες αρχίζουν να φωνάζουν ώστε να συγκεντρωθεί κόσμος γύρω τους και να απομακρυνθεί ο επίδοξος δράστης.

Οι περισσότερες επιθέσεις σημειώθηκαν σε παραλιακές και δασώδεις περιοχές

Η SUP, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση αστυνομικών της Ισπανίας, ανέφερε στο Reuters ότι από τις 30 Ιουλίου έχουν καταγγελθεί 15 περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης διαφορετικής βαρύτητας, με τη μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων να είναι ανήλικες.

Ο αριθμός αυτός, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ή την αστυνομία, που δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες στο πρακτορείο.

Σύμφωνα με τη SUP, οι περισσότερες από τις καταγγελλόμενες επιθέσεις σημειώθηκαν στις παραλιακές και δασώδεις περιοχές όπου έχουν συγκεντρωθεί μετανάστες.

Η αστυνομική ένωση ζήτησε ενίσχυση της ειδικής μονάδας για γυναίκες και οικογένειες, καθώς και περισσότερες περιπολίες γύρω από τους πρόχειρους καταυλισμούς.

Τρεις υποθέσεις έχουν φτάσει ήδη στη Δικαιοσύνη

Πέρα από τις καταγγελίες, υπάρχουν και τρεις συγκεκριμένες υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης που έχουν επιβεβαιωθεί ότι εξετάστηκαν από τις δικαστικές Αρχές της Θέουτα. Και στις τρεις, οι φερόμενοι δράστες είναι Μαροκινοί που έφτασαν στην πόλη κατά τη μαζική διέλευση της 30ής Ιουλίου.

Οι δύο υποθέσεις αφορούν ανήλικα κορίτσια. Στη μία περίπτωση, ένας άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση σε ανήλικη, καθώς και ότι την ανάγκαζε να πουλά ναρκωτικά. Στη δεύτερη, ένας άλλος άνδρας κατηγορείται ότι άγγιξε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι. Και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν προφυλακιστεί.

Σε τρίτη υπόθεση, ενήλικη γυναίκα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση και ο δικαστής διέταξε την απέλαση του φερόμενου δράστη.

Παράλληλα, διατάχθηκε η απέλαση ακόμη ενός άνδρα που κατηγορήθηκε ότι εισέβαλε σε ιδιωτική κατοικία και ανέβηκε φορώντας μόνο το εσώρουχό του στο κρεβάτι γυναίκας που ζούσε εκεί. Η συγκεκριμένη υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως παραβίαση κατοικίας.

Πέντε γυναίκες έλαβαν ιατρική φροντίδα για σεξουαλική βία

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας Μόνικα Γκαρσία επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες Υγείας έχουν περιθάλψει πέντε γυναίκες για περιστατικά σεξουαλικής βίας. Η ίδια υπογράμμισε ότι η πιο επείγουσα ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλιστεί στέγη για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να κοιμούνται στους δρόμους.

Κατά την ίδια, η αποτελεσματικότερη προστασία γυναικών και παιδιών περνά μέσα από τη μεταφορά τους σε ασφαλείς χώρους.

2.168 παιδιά έχουν ήδη καταγραφεί

Η πίεση που δέχονται οι υπηρεσίες της Θέουτα είναι τεράστια. Μέχρι την Τρίτη είχαν καταγραφεί 2.168 παιδιά, ενώ μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν υποβληθεί περίπου 500 αιτήσεις ασύλου από ενήλικες.

Η υπουργός Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ασφάλισης Έλμα Σάιθ ανέφερε ότι οι Αρχές και ο Ερυθρός Σταυρός μοιράζουν καθημερινά περίπου 4.000 γεύματα, μαζί με είδη γυναικείας υγιεινής. Παράλληλα δημιουργούνται προσωρινοί χώροι υποδοχής με 1.500 επιπλέον θέσεις, σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθεί η κατάσταση.

Save the Children, UNICEF και Διεθνής Αμνηστία κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας παιδιών, μεταξύ των οποίων η Save the Children, η UNICEF και η Διεθνής Αμνηστία, έχουν προειδοποιήσει για την εξαιρετικά ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκονται οι γυναίκες και ιδιαίτερα τα κορίτσια στη Θέουτα.

Μεταξύ των μέτρων που ζητούν είναι ασφαλείς χώροι φιλοξενίας, εξειδικευμένη υποστήριξη για θύματα σεξουαλικής βίας και καλύτερη οργάνωση των εγκαταστάσεων υγιεινής.

Η Lucila Rodriguez-Alarcon, γενική διευθύντρια του ιδρύματος PorCausa, επισήμανε ότι όταν μεγάλος αριθμός εκτοπισμένων ανθρώπων συγκεντρώνεται σε υπερπλήρεις χώρους αυξάνεται ο κίνδυνος σεξουαλικής βίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ξεχωριστές τουαλέτες και ντους ανά φύλο και για πρωτόκολλα ασφαλείας αντίστοιχα με εκείνα των προσφυγικών καταυλισμών.

Οι νέες μαρτυρίες προσθέτουν πλέον μία ακόμη διάσταση στην κρίση της Θέουτα: πέρα από τη διαχείριση των χιλιάδων ανθρώπων που παραμένουν στον ισπανικό θύλακα, οι Αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες και με την επείγουσα ανάγκη προστασίας γυναικών και παιδιών που ζουν σε συνθήκες ακραίας επισφάλειας.