Στις φλόγες τυλίχτηκε αυτοκίνητο ενώ κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας το μεσημέρι της Τρίτης, 18 Αυγούστου, με το όχημα να καταστρέφεται ολοσχερώς.



Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το αυτοκίνητο κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν, στο ύψος μετά το Olympus Plaza και πριν από το Σχηματάρι, εκδηλώθηκε φωτιά.

Μέχρι ο οδηγός να καταφέρει να ακινητοποιήσει το όχημα, οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί στο πρανές, προκαλώντας εστίες φωτιάς σε απόσταση αρκετών μέτρων κατά μήκος του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στους οδηγούς.

Λίγο αργότερα, το αυτοκίνητο παραδόθηκε ολοκληρωτικά στις φλόγες και καταστράφηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο αυτοκίνητο.

