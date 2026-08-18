Όπως ανακοίνωσε η εταιρία Sac, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο στην Κατάνια, από σήμερα οι απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών στον συγκεκριμένο αερολιμένα πραγματοποιούνται κανονικά, αφού σε σχετική σύσκεψη αποφασίσθηκε η άρση όλων των σχετικών απαγορεύσεων και περιορισμών.

Η επιστροφή στην κανονική λειτουργία του αεροδρομίου οφείλεται στο ότι η κατάσταση επιφυλακής, που συνδέεται με την εκρηκτική δραστηριότητα του ηφαιστείου της Αίτνας, δεν βρίσκεται πλέον στο «κόκκινο», αλλά έχει μειωθεί στο «πορτοκαλί επίπεδο».

Υπενθυμίζεται ότι η νέα αυτή έκρηξη του «πύρινου γίγαντα» της Σικελίας άρχισε πριν δυο εβδομάδες και ότι, ως συνέπειά της, ακυρώθηκαν τουλάχιστον οκτακόσιες πτήσεις που είχαν ως προορισμό το αεροδρόμιο Φονταναρόσα της Κατάνης. Η οικονομική ζημία για τον τοπικό τουρισμό ξεπερνά, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ.