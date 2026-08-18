Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου στην Παλαιά Γιαννιτσού του δήμου Μακρακώμης, όταν ένας 57χρονος φέρεται να πυροβολούσε λάμπες φωτιστικών και στον αέρα, κοντά στην πλατεία του χωριού.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο 57χρονος φέρεται να πυροβολούσε για… διασκέδαση, πυροβολώντας τις λάμπες φωτιστικών ή ακόμη και στον αέρα. Όταν ο πρόεδρος της Κοινότητας, Γιάννης Δεληγιάννης, έφτασε στο σημείο και του έκανε παρατήρηση, ο άνδρας φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί, ενώ ήδη κάτοικοι είχαν καλέσει την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και του ΑΤ Σπερχειάδας, χωρίς όμως να εντοπίσουν τον 57χρονο, καθώς είχε προλάβει να αποχωρήσει. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, συνελήφθη.

Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, σφαίρες και ναρκωτικά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.