Στη σύλληψη ενός 18χρονου ημεδαπού για συμμετοχή σε πέντε διαρρήξεις επιχειρήσεων στη Ρόδο προχώρησαν χτες, Δευτέρα 17 Αυγούστου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Ρόδου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι στις 9 και 16 Αυγούστου ο 18χρονος μαζί με τρεις ακόμη συνεργούς του, χρησιμοποιώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, παραβίασαν πέντε επιχειρήσεις και αφαίρεσαν χρηματικά ποσά.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία, ενώ διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν είχε εκδώσει δελτίο ταυτότητας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι τρεις συνεργοί του.