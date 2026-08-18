Λίγες ημέρες αφότου η Madonna επέλεξε να μοιραστεί μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο που είχα δημιουργήσει για εκείνη και την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, «Confessions II», η συγκυρία τα έφερε έτσι ώστε να βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε βλέμματα και χαμόγελα και, τελικά, να γελάσει με ένα από τα «πειράγματά» μου.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της 16ης Αυγούστου, όταν για τις ανάγκες του ρεπορτάζ βρέθηκα στις Κουραμάδες της Κέρκυρας, το χωριό που είχε επιλεγεί για το πάρτι των 68ων γενεθλίων της Madonna.

Από νωρίς, τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή ήταν αυστηρά. Η είσοδος και η έξοδος του χωριού είχαν αποκλειστεί από την Αστυνομία, ενώ κλειστός ήταν και ο δρόμος στον οποίο βρισκόταν το μεζεδοπωλείο όπου θα γινόταν το πάρτι. Η πρόσβαση στο σημείο ήταν ελεγχόμενη και, γνωρίζοντας τι επρόκειτο να συμβεί, είχα φροντίσει να βρίσκομαι στις Κουραμάδες αρκετές ώρες νωρίτερα.

Η Madonna έκανε την εμφάνισή της μετά τις 21:30. Την είδα αρχικά από τον δρόμο και στη συνέχεια από το σπίτι όπου βρισκόμουν.

Κάπου εκεί συνέβη κάτι που δεν περίμενα.

Όσο βρισκόμουν στον δρόμο, με πλησίασε άνθρωπος από την ομάδα της Madonna και με ενημέρωσε ότι γνώριζε ποιος είμαι. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πως αναφερόταν στη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Θεώρησα, μάλιστα, ότι η παρουσία ενός δημοσιογράφου τόσο κοντά σε μια ιδιωτική βραδιά ενδεχομένως να προκαλούσε ενόχληση.

Σύντομα, όμως, κατάλαβα ότι συνέβαινε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Γνώριζε το ονοματεπώνυμό μου, πού εργάζομαι, αλλά και την ιστορία πίσω από το βίντεο που, λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε επιλέξει να μοιραστεί η ίδια η Madonna μέσα από το Instagram της.

Η έκπληξή μου ήταν μεγάλη. Ο ίδιος ήταν εξαιρετικά ευγενικός και φιλικός. Το μόνο που μου ζήτησε ήταν να είμαι διακριτικός. Τον διαβεβαίωσα ότι αυτό ακριβώς σκόπευα να κάνω και ότι δεν είχα καμία πρόθεση να ενοχλήσω ούτε τη Madonna ούτε τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί για να γιορτάσουν μαζί της.

Αυτό που ξεκίνησε, όμως, ως η παρακολούθηση ενός ρεπορτάζ από απόσταση, πολύ σύντομα πήρε μια τροπή που δεν θα μπορούσα να έχω προβλέψει.

Οι άνθρωποι της ομάδας της με καλωσόρισαν και, από εκείνη τη στιγμή, βρέθηκα πλέον μέσα στη βραδιά. Κάθισα κανονικά σε τραπέζι, με κέρασαν, έφαγα από την τούρτα των γενεθλίων της Madonna και ήπια σαμπάνια μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί.

Και, κάπως έτσι, η απόσταση των λίγων μέτρων άρχισε να εξαφανίζεται.

Βρέθηκα σε τραπέζι κοντά στο δικό της και κατά τη διάρκεια της βραδιάς τα βλέμματά μας συναντήθηκαν πολλές φορές. Ανταλλάξαμε χαμόγελα, μέχρι που ήρθε και η στιγμή να βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο.

«Happy birthday, Madonna», της είπα.

Εκείνη με ευχαρίστησε με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

Ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που, όσο κι αν προσπαθήσεις να τις περιγράψεις αργότερα, δύσκολα μεταφέρονται ακριβώς όπως τις έζησες.

Διακοσμητικό σε στυλ πολυελαίου που είχε στο τραπέζι της η Madonna

Ο λόγος της Madonna από καρδιάς

Καθώς η βραδιά προχωρούσε, το ξέφρενο κλίμα έδωσε για λίγο τη θέση του σε μια πιο εξομολογητική στιγμή.

Η Madonna πήρε τον λόγο και μίλησε από καρδιάς. Αναφέρθηκε στην αγάπη που έχει δεχθεί στη ζωή της, στους ανθρώπους που πέρασαν από αυτήν, σε εκείνους που έχασε αλλά και σε όσους εξακολουθεί να συναντά στην πορεία της.

Ξεχωριστή θέση στα λόγια της είχε η οικογένειά της, την οποία έβαλε πάνω από όλα, αλλά και η αγάπη που εξακολουθεί να εισπράττει από τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια.

Και ύστερα μίλησε για τη μουσική.

Για εκείνη, όπως είπε, η μουσική είναι αγάπη και αισθάνεται ότι βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο για να δημιουργεί μουσική.

Η αγάπη της Madonna για την Ελλάδα

Ιδιαίτερη ήταν και η αναφορά της στην Ελλάδα. Η Madonna μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για τη χώρα και την Κέρκυρα, εκφράζοντας πόσο τυχερή αισθανόταν που μπορούσε να βρίσκεται σε έναν «μαγικό» και «ευλογημένο» τόπο και να γιορτάζει εκεί τα 68α γενέθλιά της, έχοντας γύρω της ανθρώπους που αγαπά.

«Everybody!» – «Get up and dance!»

Η εξομολογητική αυτή στιγμή δεν άργησε να δώσει ξανά τη θέση της στο κέφι.

Σε ένα μουσικό παιχνίδι που ξεκίνησε η ίδια με τους καλεσμένους της —και ακόμη δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι πλέον βρισκόμουν κι εγώ ανάμεσά τους— η Madonna έδινε το σύνθημα:

«Everybody!»

Και όλοι μαζί απαντούσαμε:

«Get up and dance!»

Η ίδια επανέλαβε το «Everybody!» τρεις φορές και κάθε φορά η απάντηση ερχόταν από όλους μας σχεδόν σαν χορωδία.

Μέχρι που, όταν για μια στιγμή επικράτησε ησυχία, αποφάσισα να αντιστρέψω τους ρόλους.

«Everybody, get up and dance!», της φώναξα μόνος μου.

Η αντίδρασή της ήταν ακαριαία. Η Madonna ξέσπασε σε ένα αυθόρμητο γέλιο, με εκείνη τη χαρά που μαρτυρούσε ότι το απρόσμενο «πείραγμα» την είχε διασκεδάσει πραγματικά.

Και κάπως έτσι, χωρίς να το έχω σχεδιάσει, βρέθηκα να κάνω τη Madonna να γελά.

Φωτογραφία που ανέβασε ο make up artist της Madonna στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, Marcelo Gutierrez, από το δείπνο

Το τελευταίο «χρόνια πολλά»

Η βραδιά συνεχίστηκε για ώρες. Λίγο μετά τις 02:00, τα παιδιά της Madonna αποχώρησαν από το πάρτι, ενώ εκείνη παρέμεινε για περίπου μία ώρα ακόμη.

Λίγο πριν από τις 03:00 τα ξημερώματα, ήρθε και η στιγμή της δικής της αναχώρησης.

Την ώρα που έφευγε, είχα την ευκαιρία να τη χαιρετήσω ξανά. Της ευχήθηκα για ακόμη μία φορά χρόνια πολλά και της είπα κάτι που, ως Έλληνας, ήθελα να ακούσει: ότι την αγαπάμε στην Ελλάδα.

Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, η απάντησή μου στα όσα είχε πει η ίδια λίγες ώρες νωρίτερα, όταν είχε εξυμνήσει την Ελλάδα και την Κέρκυρα, μιλώντας για τον τόπο στον οποίο είχε επιλέξει να γιορτάσει τα γενέθλιά της με τόσο θερμά λόγια.

Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε μια βραδιά που είχε ξεκινήσει για εμένα ως δημοσιογραφική αποστολή.

Μόνο που τελικά εξελίχθηκε σε κάτι που δεν θα μπορούσα να έχω προβλέψει.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, έβλεπα στην οθόνη του κινητού μου τη Madonna να έχει μοιραστεί με τους εκατομμύρια ακολούθους της ένα βίντεο που είχα δημιουργήσει για εκείνη. Τώρα βρισκόμουν στο πάρτι των γενεθλίων της, καθόμουν λίγα μέτρα μακριά της, έτρωγα από την τούρτα της, έπινα σαμπάνια, την άκουγα να μιλά από καρδιάς, ανταλλάσσαμε βλέμματα και χαμόγελα, μιλούσαμε και, για μερικά δευτερόλεπτα, γελούσαμε μαζί.

Από ένα βίντεο στο Instagram, σε ένα μικρό χωριό στην καρδιά της Κέρκυρας.

Από την οθόνη του κινητού μου, πρόσωπο με πρόσωπο με τη Madonna.