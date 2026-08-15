Η Madonna άφησε για λίγο πίσω της τα φώτα της διεθνούς showbiz και βρέθηκε στα Μετέωρα, πραγματοποιώντας ιδιωτική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ.

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια επισκέφθηκε την περιοχή την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026. Η παρουσία της, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη, με φωτογραφίες και βίντεο από την επίσκεψή της να καταγράφουν την παραμονή της στον ιστορικό χώρο.

Σύμφωνα με το stagonnews.gr, η Madonna έφτασε στα Μετέωρα με ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε στο γήπεδο της Περιστέρας. Από εκεί μετέβη στη Μονή Βαρλαάμ, όπου πραγματοποίησε μια σύντομη και ιδιωτική περιήγηση.

Κατά την παραμονή της στη μονή, την υποδέχθηκε ο Καθηγούμενος, πατέρας Βενέδικτος, ο οποίος τη συνόδευσε και της παρουσίασε την ιστορία του μοναστηριού και τη μοναστική ζωή στα Μετέωρα.

Η διάσημη Αμερικανίδα σταρ είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους της ιστορικής μονής και να δει από κοντά σημαντικά θρησκευτικά κειμήλια, γνωρίζοντας παράλληλα στοιχεία της πνευματικής και πολιτιστικής παράδοσης της περιοχής.

Στην ξενάγηση συμμετείχαν ακόμη δύο ξεναγοί, οι οποίες μίλησαν στη Madonna για την αρχιτεκτονική, την ιστορία και τη διαχρονική πολιτιστική σημασία της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ.