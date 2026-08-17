Το Newsbeast βρέθηκε στο πάρτι γενεθλίων της Madonna στην Κέρκυρα και παρουσιάζει αποκλειστικές εικόνες και λεπτομέρειες από τη βραδιά. Ο συνεργάτης μας, Πάνος Νικολακόπουλος, βρέθηκε στους Κουραμάδες, όπου η βασίλισσα της ποπ γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της, και μεταφέρει το ρεπορτάζ από όσα συνέβησαν στο μικρό παραδοσιακό μεζεδοπωλείο που επέλεξε για τη γιορτή της.

Η Madonna βρίσκεται στην Κέρκυρα από τις 11 Αυγούστου και πέρασε σχεδόν μία εβδομάδα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η παραμονή της στο νησί κορυφώθηκε το βράδυ της 16ης Αυγούστου με ένα ιδιωτικό ελληνικό γλέντι στους Κουραμάδες, παρουσία της οικογένειας, φίλων και συνεργατών της.

Οι αποκλειστικές φωτογραφίες και τα βίντεο του Newsbeast καταγράφουν τις προετοιμασίες και στιγμές από τον εορτασμό, με ζωντανή μουσική, ελληνικά εδέσματα, χορό και το «Happy Birthday» για τη Madonna.

@newsbeast.gr Η Madonna γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα, φορώντας ένα εντυπωσιακό στεφάνι με ροζ λουλούδια στα μαλλιά. Αποκλειστικές εικόνες του Newsbeast από το ιδιωτικό πάρτι που έγινε σε μικρό παραδοσιακό μεζεδοπωλείο στους Κουραμάδες, παρουσία της οικογένειας και στενών φίλων της. Madonna Madonna68 MadonnaBirthday Corfu Kerkyra Kouramades Greece MadonnaInGreece Exclusive ExclusivePhotos Newsbeast CelebrityNews HappyBirthdayMadonna newsbeastexclusive ♬ original sound – newsbeast – newsbeast

Η βόλτα στο Λιστόν και το ταξίδι στα Μετέωρα

Η Madonna έφτασε στην Κέρκυρα στις 11 Αυγούστου και την επόμενη ημέρα, 12 Αυγούστου, έκανε βόλτα στην πλατεία Λιστόν. Παρά την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της, κατάφερε να περάσει σχεδόν απαρατήρητη, φορώντας καπέλο και μαντίλι.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου, αναχώρησε με ιδιωτικό ελικόπτερο για τα Μετέωρα, όπου μετέβη προκειμένου να προσκυνήσει, και στη συνέχεια επέστρεψε στην Κέρκυρα.

Κατά την παραμονή της στο νησί διέμενε σε πολυτελή βίλα στο Πεντάτι της Κέρκυρας, σε έκταση περίπου 49 στρεμμάτων. Η βίλα διαθέτει πισίνα, πρόσβαση σε ιδιωτική παραλία και ειδικό deck, από το οποίο γίνονταν οι μετακινήσεις της προς και από το γιοτ που χρησιμοποιούσε.

Η πρόσβαση στο κατάλυμα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη και γινόταν από τη θάλασσα, εξασφαλίζοντας στην ίδια και στην οικογένειά της απόλυτη ιδιωτικότητα. Για τις θαλάσσιες μετακινήσεις της χρησιμοποιούσε ένα γιοτ ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων.

Το πάρτι γενεθλίων σε ένα μικρό μεζεδοπωλείο

Για το βράδυ των γενεθλίων της, στις 16 Αυγούστου, η Madonna δεν επέλεξε κάποιο πολυτελές εστιατόριο ή κοσμοπολίτικο θέρετρο. Αντίθετα, κατευθύνθηκε στους Κουραμάδες, ένα χωριό της Κέρκυρας, όπου το πάρτι στήθηκε σε μικρό παραδοσιακό μεζεδοπωλείο, με ξύλινες καρέκλες με ψάθινο κάθισμα και την ατμόσφαιρα ενός αυθεντικού ελληνικού χωριού.

@newsbeast.gr Το «Happy Birthday» στη Madonna ακούστηκε σε ένα μικρό, παραδοσιακό μεζεδοπωλείο στους Κουραμάδες της Κέρκυρας, όπου επέλεξε να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της μαζί με την οικογένεια και φίλους της. Η ίδια δεν διακρίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο, ακούγεται όμως το τραγούδι των καλεσμένων της λίγο πριν συνεχιστεί το γλέντι. Madonna Madonna68 MadonnaBirthday Corfu Kerkyra Kouramades Greece MadonnaInGreece Exclusive ExclusivePhotos Newsbeast CelebrityNews HappyBirthdayMadonna ♬ original sound – newsbeast – newsbeast

Η ομάδα της είχε φτάσει εκεί από περίπου τις 15:00, αρκετές ώρες πριν από την ίδια, προκειμένου να οργανώσει κάθε λεπτομέρεια του δείπνου.

Μαζί της είχε φέρει μεγάλο μέρος του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο τραπέζι, από μαχαιροπίρουνα, πιάτα, ποτήρια και βάζα μέχρι τα ποτά που θα σερβίρονταν στους καλεσμένους.

Το μεζεδοπωλείο ανέλαβε κυρίως την παρασκευή του φαγητού, με το μενού να βασίζεται σε ελληνικές γεύσεις. Ανάμεσα στα πιάτα που σερβιρίστηκαν ήταν και η παραδοσιακή κερκυραϊκή παστιτσάδα.

Εντυπωσιακή ήταν και η τούρτα των γενεθλίων, πολύ μεγάλων διαστάσεων, με κλασική γεύση βανίλια.

Ζωντανή μουσική, σπασμένα πιάτα και χορός μέχρι το πρωί

Η μουσική είχε κεντρικό ρόλο στη βραδιά. Καθ’ όλη τη διάρκεια του δείπνου υπήρχε ζωντανή μουσική, ενώ εμφανίστηκε και η χορωδία San Giacomo, η οποία τραγούδησε για τη Madonna ιταλικά και ελληνικά τραγούδια.

Στη διάρκεια του προγράμματος ακούστηκαν μεταξύ άλλων το «Bambola», αλλά και οι «Άσπρες Κορδέλες».

Το πάρτι απέκτησε σύντομα καθαρά ελληνικό χαρακτήρα: έσπασαν πιάτα, οι καλεσμένοι σηκώθηκαν για χορό και το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Madonna ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ενώ στο κεφάλι της φορούσε ένα εντυπωσιακό στεφάνι που έμοιαζε με στέμμα από ροζ λουλούδια.

Έφτασε στο μεζεδοπωλείο περίπου στις 22:00 και παρέμεινε εκεί μέχρι περίπου τις 03:00 τα ξημερώματα.

Τα παιδιά της και ο Akeem Morris στο πλευρό της

Μαζί της βρίσκονταν φίλοι, στενοί συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς της.

@newsbeast.gr Αποκλειστικά πλάνα από τον εορτασμό των 68ων γενεθλίων της Madonna στους Κουραμάδες της Κέρκυρας. Στα αριστερά του βίντεο διακρίνεται η κόρη της, Lourdes «Lola» Leon, η οποία βρέθηκε στο πλευρό της μητέρας της για το ιδιωτικό γλέντι, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας και στενούς φίλους της. Madonna Madonna68 MadonnaBirthday Corfu Kerkyra Kouramades Greece MadonnaInGreece Exclusive ExclusivePhotos Newsbeast CelebrityNews HappyBirthdayMadonna ♬ original sound – newsbeast – newsbeast

Στο πλευρό της ήταν και ο σύντροφός της, Akeem Morris, 30 ετών, Τζαμαϊκανός πρώην ποδοσφαιριστής.

Από τα παιδιά της παρευρέθηκαν ο Rocco Ritchie, η Lourdes «Lola» Leon, η Mercy James και οι δίδυμες Stella και Estere.

«Η μουσική είναι αγάπη»

Μία από τις πιο προσωπικές στιγμές της βραδιάς ήταν ο λόγος που έβγαλε η Madonna μπροστά στους καλεσμένους της.

Μίλησε για την ευγνωμοσύνη που αισθάνεται για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή της, αναφερόμενη στους παλιούς και νέους φίλους της, στους συνεργάτες της, στους θαυμαστές της και, κυρίως, στην οικογένειά της.

Όπως είπε, αισθάνεται ευλογημένη που έχει φτάσει στην ηλικία των 68 ετών περιτριγυρισμένη από τόση αγάπη, σημειώνοντας ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνη είναι να παραμένει καλά, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να δείχνει τον δρόμο στα παιδιά της.

Η Madonna αναφέρθηκε ακόμη στην προσπάθειά της να μεταφέρει την ιστορία της ζωής της στην οθόνη. Το εγχείρημα είχε αρχικά σχεδιαστεί ως ταινία, στη συνέχεια εξετάστηκε ως σειρά, όμως τελικά δεν προχώρησε.

Η ίδια είπε στους καλεσμένους της ότι η «μοίρα τα έφερε διαφορετικά»: αντί να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο project, επέστρεψε στο στούντιο και άρχισε ξανά να δημιουργεί μουσική.

Όπως εξήγησε, δεν θεωρεί ότι αυτό έγινε τυχαία, καθώς πιστεύει ότι η μουσική είναι αυτό για το οποίο γεννήθηκε. Μίλησε για τη δυνατότητά της να ενώνει τους ανθρώπους και συνόψισε τη σχέση της μαζί της με μία φράση: «Η μουσική είναι αγάπη».

Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά της για τη νέα της μουσική δουλειά, «Confessions II», αλλά και την ευγνωμοσύνη της προς τους θαυμαστές της για την αγάπη και τη στήριξη που εξακολουθούν να της δείχνουν.

Η εκκλησία που άνοιξε ειδικά για εκείνη – Την περίμενε ο ιερέας

Πριν από το δείπνο υπήρχε ακόμη μία στάση στο πρόγραμμα της Madonna.

Είχε προγραμματιστεί να επισκεφθεί εκκλησία των Κουραμάδων, προκειμένου να προσκυνήσει και να πάρει την ευχή του ιερέα του χωριού. Η εκκλησία άνοιξε ειδικά για την επίσκεψή της και ο ιερέας την περίμενε για περίπου δυόμισι ώρες.

Τελικά, όμως, η Madonna δεν εμφανίστηκε στην εκκλησία και κατευθύνθηκε απευθείας στο μεζεδοπωλείο.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο χωριό

Τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της βραδιάς ήταν ιδιαίτερα αυστηρά.

Η είσοδος και η έξοδος των Κουραμάδων ελέγχονταν, ενώ στα σημεία βρίσκονταν τόσο άνθρωποι της ιδιωτικής ασφάλειας της Madonna όσο και περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η κυκλοφορία προς το χωριό είχε περιοριστεί και δεν επιτρεπόταν η διέλευση χωρίς έλεγχο, ώστε το πάρτι να πραγματοποιηθεί μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

Επιστρέφει στο Λονδίνο

Παρά τα δημοσιεύματα που ήθελαν τη Madonna να συνεχίζει τις διακοπές της στην Πάτμο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ μας, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου αναχωρεί με προορισμό το Λονδίνο, ολοκληρώνοντας έτσι την παραμονή της στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα.