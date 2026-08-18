Στη σύλληψη μιας 26χρονης υπηκόου Τουρκίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αθήνα, έπειτα από τυχαίο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Αυγούστου 2026. Η νεαρή γυναίκα προσήχθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.



Κατά τη διάρκεια της εξακρίβωσης των στοιχείων της, διαπιστώθηκε πως σε βάρος της εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων από την Ιντερπόλ Τουρκίας για σοβαρές υποθέσεις που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών. Η συλληφθείσα οδηγείται πλέον ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.



Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών, της απειλής και της εξύβρισης.



Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.