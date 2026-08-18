Ακινητοποιημένο στα αβαθή του Δρεπάνου παραμένει από το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου το πολυτελές γιοτ που προσάραξε στην περιοχή, καθώς η πρώτη προσπάθεια αποκόλλησής του με ρυμουλκό δεν είχε αποτέλεσμα.

Το περίπου 20 μέτρων σκάφος, που φέρει αμερικανική σημαία, παραμένει λίγα μέτρα από την ακτή πάνω στην ξέρα, σε ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία της παραλίας. Η εικόνα του γιοτ ακινητοποιημένου τόσο κοντά στην ακτή έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον όσων βρίσκονται στην περιοχή.

Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, ενώ η αξία του εκτιμάται σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και, ανάλογα με το μοντέλο, τον εξοπλισμό και το έτος κατασκευής, μπορεί να αγγίζει ακόμη και το 1 εκατ. ευρώ.

Για την απομάκρυνση του γιοτ κινητοποιήθηκε την Κυριακή ρυμουλκό, το οποίο επιχείρησε να την τραβήξει από το σημείο. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια, το σκάφος δεν κατέστη δυνατό να μετακινηθεί και το ρυμουλκό αποχώρησε αργά το βράδυ.

Την ώρα της προσάραξης στην περιοχή έπνεαν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της επιχείρησης αποκόλλησης, σύμφωνα με το pelop.gr.