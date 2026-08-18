Εννέα χρόνια μετά τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε σπάνιες εικόνες από διακοπές στον Θεολόγο το 1982, στις οποίες η ηθοποιός βρίσκεται μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη Σμαρούλα Γιούλη. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια προσωπική αναφορά στη σχέση που είχε αναπτύξει μαζί του.

Οι φωτογραφίες προέρχονται από μια παρέα που περνούσε τότε χρόνο στον Θεολόγο. Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη εξήγησε ότι η Ζωή Λάσκαρη παρέμενε για εκείνον ένα πρόσωπο που θυμάται με ιδιαίτερη αγάπη, ειδικά για τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε κοντά του σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Ο ίδιος επέλεξε να γράψει στη δημοσίευσή του:

«Πέρασαν 9 χρόνια από τη μέρα που έφυγε από κοντά μας η αγαπημένη ηθοποιός και φίλη της μητέρας μου Ζωή Λάσκαρη. Στις φωτογραφίες είναι το 1982 στο Θεολόγο μαζί με τη Σμαρούλα Γιούλη. Ήταν μεγάλη παρέα και περνούσαν όμορφα με μουσική, φαγητό και πολύ γέλιο.

Την θυμάμαι πάντα με αγάπη και δε θα ξεχάσω ποτέ πόσο καλά μου φέρθηκε όταν έφυγε η μητέρα μου».

Η αναφορά του Γιάννη Παπαμιχαήλ αφορά και τη σχέση που είχε η Ζωή Λάσκαρη με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνδεθεί μέσα από μια μακρά προσωπική και επαγγελματική γνωριμία, παρά όσα κατά καιρούς είχαν γραφτεί για μεταξύ τους ανταγωνισμό.

Οι φωτογραφίες από τον Θεολόγο και η ανάμνηση της παρέας

Στο υλικό που δημοσίευσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, η Ζωή Λάσκαρη καταγράφεται σε μια διαφορετική πλευρά της δημόσιας εικόνας της, μέσα σε μια καλοκαιρινή παρέα όπου συμμετείχαν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Σμαρούλα Γιούλη.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε στις 18 Αυγούστου 2026, ημερομηνία που συμπληρώθηκαν εννέα χρόνια από τον θάνατο της ηθοποιού.

Η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου 2017, σε ηλικία 73 ετών. Ο θάνατός της αποδόθηκε σε ανακοπή καρδιάς και επήλθε ενώ βρισκόταν στο εξοχικό της στο Πόρτο Ράφτη.