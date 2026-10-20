Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης κλήθηκε να σχολιάσει το εξώδικο που απέστειλε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στον θείο του, Αντώνη Βουγιουκλάκη, αλλά και σε εκδοτικό οίκο, με αφορμή το βιβλίο-λεύκωμα που ετοιμάζεται για τη ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Ο ανιψιός της αείμνηστης ηθοποιού τοποθετήθηκε για την οικογενειακή διαφωνία, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ζητήματα θα πρέπει να λύνονται με αγάπη και συνεννόηση και όχι να καταλήγουν στις δικαστικές αίθουσες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης επιχείρησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ως μοναδικός νόμιμος κληρονόμος της μητέρας του, υποστηρίζει πως δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση του ονόματος και της εικόνας της, ούτε για την εμπορική εκμετάλλευση των πνευματικών της δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έκδοσης.

«Υπάρχει πάντα η πλήρης αγάπη, φροντίδα και συμπαράσταση προς τον Γιάννη σε οτιδήποτε. Σε μια οικογένεια όλες οι διαφορετικές προσεγγίσεις λύνονται με αγάπη και συζήτηση και όχι στα δικαστήρια. Οι σχέσεις με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ ήταν, είναι και θα είναι καλά. Όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή κάνουν λάθη, από εκει και πέρα οι οικογένειες πάντα είναι εδώ με τη δύναμη της αγάπης και της κατανόησης να συνεχίσουν ακόμα πιο δυνατές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.