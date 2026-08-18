Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς που σάρωσε την περιοχή Περιστέρια στη Σαλαμίνα, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, δέκα τραυματίες και μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και δασικές εκτάσεις.

Την ώρα που οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζονται με καταθέσεις μαρτύρων και εξέταση οπτικού υλικού, ξεκινά παράλληλα η διαδικασία καταγραφής των ζημιών στις πληγείσες κατοικίες, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την οικονομική στήριξη των πυρόπληκτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (17/8), στελέχη της ΔΑΕΕ έχουν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους σε κάθε πιθανό σημείο έναρξης της φωτιάς.

Η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από μπαλκόνι κατοικίας που βρίσκεται κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε γυμνή φλόγα, η οποία, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, οδήγησε στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς στη χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια στο πευκοδάσος.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν κατασχεθεί αναπτήρες και άλλα υλικά.

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν και τη δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου 20 λεπτά αργότερα στην περιοχή των Ελληνικών. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάζονται σενάρια ανθρώπινης αμέλειας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξαχθεί ασφαλή συμπεράσματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τραγικό απολογισμό της πυρκαγιάς αποτέλεσε ο θάνατος ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, το οποίο εγκλωβίστηκε σε παρακείμενο ρέμα κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την περιοχή.