Εννέα χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη, η οποία έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή στις 18 Αυγούστου 2017, και η κόρη της, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της μέσα από μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της μητέρας της, συνοδεύοντάς την με ένα μακροσκελές κείμενο γεμάτο αναμνήσεις από τις στιγμές που έζησαν μαζί.

«Σαν χθες που μιλάγαμε, που γελάγαμε, που σε αγκάλιαζα»

«18/8/2017-18/8/2026. 9 χρόνια. Σαν χθες. Που μιλάγαμε. Που γελάγαμε. Που σε αγκάλιαζα. Με αγκάλιαζες. Με μύριζες. Μου τηλεφωνούσες… Σαν χθες που ταξιδεύαμε. Τώρα όμως ταξίδεψες μόνη σου. Η ψυχή σου εκεί στο ΦΩΣ. Εκεί που ανήκεις. Σε ευχαριστώ για όλα. Γι’ αυτά που μου έδειξες. Είπες. Θύμωσες. Γέλασες. Σε ευχαριστώ γιατί ήσουν ΕΣΥ. Λαμπερή. Ευαίσθητη. Σκληρή. Ντόμπρα. Ζωντανή. Αληθινή…… Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι. Μόλις αρχίζω……μαμά μου….. Ήμουνα «πίσω» και παρατηρούσα πολλά και δεν μίλαγα….. Τώρα όμως μόλις αρχίζω…… Όλες οι λάσπες και πέτρες που πετάχτηκαν σε εμένα…… τα έκανα πολύ γερά θεμέλια….. Κλεισμένη εκεί έφτιαχνα τις βάσεις…… πολύ δυνατές… 9 χρόνια….. 9 χρόνια έχτιζα…….. Καιρός να μπει το φως και να φωτίσει η αλήθεια……. Σε λατρεύω……….», έγραψε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

Μέσα από τα λόγια της, η κόρη της Ζωής Λάσκαρη δεν αναφέρθηκε μόνο στην απουσία της μητέρας της, αλλά και στη δική της διαδρομή μέσα στα εννέα χρόνια που ακολούθησαν. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά της στο ότι για χρόνια παρατηρούσε χωρίς να μιλά, αλλά και η φράση της «Τώρα όμως μόλις αρχίζω», με την οποία αφήνει να εννοηθεί ότι για εκείνη ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο.

Το αγαπημένο τραγούδι της Ζωής Λάσκαρη

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με το τραγούδι της Άλκηστις Πρωτοψάλτη «Η σωτηρία της ψυχής», αποκαλύπτοντας ότι ήταν το αγαπημένο τραγούδι της Ζωής Λάσκαρη. Η μουσική επιλογή έδωσε ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα στο αφιέρωμα προς τη μητέρα της, εννέα χρόνια μετά την απώλειά της.