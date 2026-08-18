Ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα με την Τσίβας Γουαλαδαχάρα και έκλεισε τη μεταγραφή του 23χρονου διεθνή Μεξικανού φορ, Αρμάντο Γκονζάλες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μεταγραφή έκλεισε στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ για το 90% του παίκτη.

Κάπως έτσι, η μεξικανική Record «έντυσε» τον νεαρό στράικερ ως… αρχαίο Έλληνα στο πρωτοσέλιδό της, έχοντας ως τίτλο το «Hormiga Hellinica», δηλαδή, «Ελληνικό μυρμήγκι».