Ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα με την Τσίβας Γουαλαδαχάρα και έκλεισε τη μεταγραφή του 23χρονου διεθνή Μεξικανού φορ, Αρμάντο Γκονζάλες.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μεταγραφή έκλεισε στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ για το 90% του παίκτη.
Κάπως έτσι, η μεξικανική Record «έντυσε» τον νεαρό στράικερ ως… αρχαίο Έλληνα στο πρωτοσέλιδό της, έχοντας ως τίτλο το «Hormiga Hellinica», δηλαδή, «Ελληνικό μυρμήγκι».
#HoyEnTuRÉCORD🗞️— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 18, 2026
18 Agosto 2026
HORMIGA HELÉNICA🐜🔜🇬🇷
En Grecia aseguran que Armando González jugará con Olympiacos tras un acuerdo de 8.5 mde con Chivas abriendo la puerta a su sueño europeo ¡A romperla!
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