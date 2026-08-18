Νέα μαζική επίθεση από ουκρανικά drones σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 18 Αυγούστου με επίκεντρο την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανέφερε ότι 180 drones καταρρίφθηκαν στην περιοχή της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μία από τις μεγαλύτερες ουκρανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Σομπιάνιν, συνολικά 620 drones κατευθύνονταν προς την περιοχή γύρω από τη Μόσχα από το βράδυ της Δευτέρας έως τις 5:00 το πρωί. Η ρωσική πρωτεύουσα επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς στις πτήσεις στα αεροδρόμιά της.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, έκανε λόγο για τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα 10χρονο κορίτσι. Παράλληλα, drones έπληξαν αποθήκη της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, Wildberries, προκαλώντας μικρές ζημιές, καθώς συντρίμμια από drone χτύπησαν έναν από τους τοίχους της, σύμφωνα με το Reuters.