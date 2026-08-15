Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ και την Τουρκία σχετικά με πληροφορίες για σχέδια μεγάλης κλίμακας προμήθειας όπλων στην Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Μόσχα ζητά απαντήσεις σχετικά με πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε έγγραφα τα οποία δημοσιοποίησε πρόσφατα το αμερικανικό Κογκρέσο. Η ίδια χαρακτήρισε «αντιφατικές» τις πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες και τους όρους μιας τόσο μεγάλης μεταφοράς όπλων.

Σύμφωνα με τη Ζαχάροβα, στα έγγραφα γίνεται αναφορά σε σημαντικές ποσότητες οπλισμού, μεταξύ των οποίων 12 συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (MLRS), περισσότερα από 2.500 μη κατευθυνόμενα πυρομαχικά διασποράς, 47.000 βλήματα πυροβολικού διασποράς των 203 χιλιοστών και 70 πυραύλους ATACMS.

Προειδοποίηση Μόσχας προς Άγκυρα και Ουάσινγκτον

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Ζαχάροβα στις επανειλημμένες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων ότι η Τουρκία δεν αποστέλλει θανατηφόρο οπλισμό στην Ουκρανία. Η Ρωσίδα εκπρόσωπος κάλεσε τις ΗΠΑ και την Τουρκία να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους για μεγάλης κλίμακας μεταφορά όπλων, υποστηρίζοντας ότι νέες παραδόσεις θα επιβαρύνουν περαιτέρω τις σχέσεις της Μόσχας και με τις δύο χώρες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ταυτόχρονη υιοθέτηση «ρητορικής ειρήνης» και η παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία υπονομεύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η Ζαχάροβα έθεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με το ποιος ανέλαβε την πρωτοβουλία για την επανεξαγωγή, πότε και με ποιον τρόπο θα μεταφερθεί ο οπλισμός, καθώς και ποια ήταν τα κίνητρα των αμερικανικών και τουρκικών αρχών.

Τέλος, υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τη Μόσχα, η παροχή νέων όπλων στην κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι ικανή να αλλάξει ουσιαστικά την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.