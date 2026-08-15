Η Ουκρανία επιταχύνει την ανάπτυξη της εγχώριας πολεμικής της βιομηχανίας, επενδύοντας σε νέους βαλλιστικούς πυραύλους που φιλοδοξεί να ενισχύσουν τόσο την αεράμυνα όσο και τις επιθετικές της δυνατότητες απέναντι στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της ουκρανικής εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας Fire Point, Ιρίνα Τερέχ, ο πρώτος βαλλιστικός πύραυλος της εταιρείας αναμένεται να είναι έτοιμος μέσα στο φθινόπωρο.

Σε συνέντευξή της στο Politico, η Τερέχ υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για το Κίεβο, καθώς οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις εντείνονται και τα αποθέματα των δυτικών συστημάτων αναχαίτισης μειώνονται.

Ο FP-7 και ο δρόμος προς την πιστοποίηση

Η Fire Point αναπτύσσει τον βαλλιστικό πύραυλο μικρής εμβέλειας FP-7, ο οποίος διαθέτει βεληνεκές 200 χιλιομέτρων και κεφαλή βάρους 150 κιλών. Αρχικά σχεδιάστηκε για πλήγματα εναντίον χερσαίων στόχων, ωστόσο η εταιρεία εργάζεται παράλληλα για την προσαρμογή του και σε ρόλο αντιπυραυλικής άμυνας.

Όπως εξήγησε η Τερέχ, ο πύραυλος βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πιστοποίησης, η οποία προϋποθέτει σειρά δοκιμαστικών εκτοξεύσεων σε πραγματικές συνθήκες μάχης.

«Θα πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες εκτοξεύσεις, θα αποδείξουμε την αποτελεσματικότητά του απέναντι στον εχθρό μας και στη συνέχεια θα είναι έτοιμος για την υπογραφή συμβολαίων», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει απολύτως εφικτό για το φθινόπωρο.

Ο FP-9 βάζει τη Μόσχα στο στόχαστρο

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο FP-9, ο νέος βαλλιστικός πύραυλος της εταιρείας με βεληνεκές έως 855 χιλιόμετρα και πολεμική κεφαλή 800 κιλών.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά, η Μόσχα και άλλοι στρατηγικοί στόχοι βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια βρίσκονται πλέον εντός θεωρητικής εμβέλειας, γεγονός που θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες στο μέτωπο.

Η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει τέτοιες δυνατότητες, καθώς θέλει να πλήττει εγκαταστάσεις και εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων πριν αυτοί χρησιμοποιηθούν εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Το ευρωπαϊκό αντιβαλλιστικό πρόγραμμα «Freyja»

Ο FP-7 αποτελεί βασικό στοιχείο του προγράμματος «Freyja», του πρώτου κοινού ευρωπαϊκού αντιβαλλιστικού συστήματος που αναπτύσσεται με τη συμμετοχή της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Fire Point θα κατασκευάζει τους πυραύλους και τους εκτοξευτές, ενώ άλλες χώρες θα συνεισφέρουν με ραντάρ επιτήρησης, συστήματα παρακολούθησης και κρίσιμα υποσυστήματα.

Η Τερέχ υπογράμμισε ότι η μετατροπή ενός πυραύλου εδάφους-εδάφους σε αναχαιτιστικό σύστημα αποτελεί πολύ πιο σύνθετη τεχνολογική πρόκληση.

«Ο ένας πύραυλος πρέπει απλώς να φτάσει στον στόχο του. Ο άλλος οφείλει να τον εντοπίσει, να τον παρακολουθήσει και να τον αναχαιτίσει», ανέφερε.

Δύο εκδόσεις αναχαίτισης στα πρότυπα των Patriot

Η Fire Point σχεδιάζει δύο διαφορετικές εκδόσεις του μελλοντικού αναχαιτιστικού πυραύλου Freyja.

Η πρώτη θα λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με τους αμερικανικούς PAC-2 του συστήματος Patriot, καταστρέφοντας τον στόχο μέσω έκρηξης σε κοντινή απόσταση.

θα λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με τους αμερικανικούς PAC-2 του συστήματος Patriot, καταστρέφοντας τον στόχο μέσω έκρηξης σε κοντινή απόσταση. Η δεύτερη θα βασίζεται στη λογική «hit-to-kill», όπως οι PAC-3, πετυχαίνοντας απευθείας πρόσκρουση στον εχθρικό πύραυλο.

Σύμφωνα με την Τερέχ, η ανάπτυξη μιας λύσης αντίστοιχης των PAC-2 είναι σημαντικά ταχύτερη, ενώ η τεχνολογία των PAC-3 απαιτεί χρόνια εξέλιξης και εξαιρετικά σύνθετες δυνατότητες καθοδήγησης.

Η προσπάθεια παραγωγής ουκρανικών Patriot

Παράλληλα, το Κίεβο συνεχίζει τις προσπάθειες για την εξασφάλιση αμερικανικής άδειας παραγωγής πυραύλων Patriot PAC-3 εντός της Ουκρανίας.

Η επικεφαλής της Fire Point σημείωσε ωστόσο ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια εντοπίζονται στην παραγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων, ιδιαίτερα των προηγμένων συστημάτων καθοδήγησης, τα οποία θεωρούνται το πλέον πολύπλοκο και απαιτητικό τμήμα της κατασκευής.

Επένδυση σε drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Η εταιρεία αναπτύσσει παράλληλα μια σειρά από drones μεγάλης εμβέλειας, τα οποία έχουν ήδη αξιοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον ρωσικών στρατηγικών υποδομών.

Τα FP-1 διαθέτουν εμβέλεια έως 2.300 χιλιόμετρα, ενώ τα FP-2 μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση 700 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με την Τερέχ, η Ουκρανία έχει ήδη αυξήσει θεαματικά τις επιχειρησιακές της δυνατότητες σε σχέση με το 2022.

«Φέτος επιτεθήκαμε στη Ρωσία με διπλάσιο αριθμό drones από ό,τι μας επιτέθηκε εκείνη. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε στην αρχή του πολέμου», δήλωσε.

Η ρωσική απάντηση και η μάχη της παραγωγής

Την ώρα που η Ουκρανία ενισχύει την παραγωγή πυραύλων και drones, η Ρωσία επιχειρεί να πλήξει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα ερευνητικά κέντρα που συμμετέχουν στα προγράμματα ανάπτυξης νέων οπλικών συστημάτων.

Ο υποστράτηγος Βαντίμ Σκιμπίτσκι, αναπληρωτής επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, υποστήριξε ότι η Μόσχα θεωρεί τα ουκρανικά βαλλιστικά όπλα και την αυξανόμενη παραγωγή drones ως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη στρατηγική της θέση.

Από την πλευρά της, η Ιρίνα Τερέχ έκλεισε με ένα σαφές μήνυμα: «Κανείς, πέρα από τους συμμάχους μας, δεν θέλει η Ουκρανία να αποκτήσει δικούς της βαλλιστικούς πυραύλους. Γι’ αυτό εργαζόμαστε υπό τεράστια πίεση».