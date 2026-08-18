Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Την Αστυνομία κάλεσαν οι κάτοικοι πολυκατοικίας που άκουσαν έντονες φωνές και μεγάλη φασαρία από διαμέρισμα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα ένα ζευγάρι, έναν 29χρονο άνδρα και μία 27χρονη γυναίκα.

Η 27χρονη έφερε εμφανή τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο. Οι αστυνομικοί τη ρώτησαν τι είχε συμβεί, ενώ ο 29χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε.

Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου, ενώ η 27χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν τα τραύματά της.

Παρά την παρουσία των αστυνομικών και τα εμφανή τραύματα, η 27χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση σε βάρος του 29χρονου.

Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν για τις διαθέσιμες επιλογές προστασίας που προβλέπονται σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ άλλων για τη δυνατότητα φιλοξενίας σε ασφαλή δομή για κακοποιημένες γυναίκες, καθώς και για την εγκατάσταση της εφαρμογής Panic Button στο κινητό της.

Η γυναίκα φέρεται να αρνήθηκε τις συγκεκριμένες επιλογές και, μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής της εξέτασης στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, επέστρεψε στην κατοικία της.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση δεν εξαρτάται από την υποβολή μήνυσης, καθώς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 29χρονου και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα.

Πλέον, αναμένεται να εξεταστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, οι ισχυρισμοί του 29χρονου, αλλά και το εάν έχουν καταγραφεί στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά ή καταγγελίες σε βάρος του.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η διερεύνηση του ιστορικού της σχέσης του ζευγαριού και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μίλησε στο Mega για την υπόθεση: «Δεν κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό η κοπέλα αρχικά, παρόλο που ήταν εμφανή τα σημάδια και στα χέρια και στο μέτωπο και στο λαιμό, αλλά και ένα μαυρισμένο μάτι. Η γυναίκα αυτή είπε ότι απλώς είχαν μια λεκτική αντιπαράθεση. Ο 29χρονος έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε άλλη υπόθεση κακοποιητικής συμπεριφοράς. Όχι με την ίδια κοπέλα όμως. Ευτυχώς, όντως που υπήρχαν οι γείτονες και κατήγγειλαν το περιστατικό γιατί ακούστηκαν, ακούγονταν έντονα φωνές και φασαρία καθώς και θόρυβοι και πήγε η αστυνομία αμέσως και χτύπησε την πόρτα και είδε αυτό το θέαμα με την κοπέλα να την έχει χτυπήσει σε πολλά σημεία και να μην το παραδέχεται ούτε αυτός, αλλά ούτε και η κοπέλα αυτή».

Και συνέχισε: «Υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις κάποιων ατόμων που αφού έχει καταγγελθεί περιστατικό στην αστυνομία, μετά δεν ξανα το έκαναν αυτό, γιατί φοβήθηκαν, γιατί πλέον, όπως γνωρίζετε και πρέπει να γνωρίζουν όλοι, αυτά τα περιστατικά είναι αυτεπάγγελτα. Δηλαδή, όταν ενημερωθεί, ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία, επεμβαίνει. Υπάρχουν τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας που ασχολούνται, που εκεί οι αστυνομικοί έχουν εμπειρία και εξειδίκευση στα συγκεκριμένα ζητήματα, γίνεται δικογραφία ακόμα και αν το θύμα δεν θέλει να υποβάλει μήνυση. Αυτό σημαίνει αυτεπάγγελτα. Άρα όλες αυτές οι υποθέσεις πηγαίνουν στη Δικαιοσύνη. Οπότε βλέπουμε ότι τις περισσότερες φορές οι κακοποιητές σταματάνε γιατί φοβούνται την εμπλοκή τους με τη δικαιοσύνη και την τιμωρία τους. Εδώ όμως αυτός ο άνθρωπος είχε περιστατικό σε προηγούμενο χρόνο και τώρα το ξαναέκανε και πολλές και άλλες φορές το ξανακάνουν φυσικά».

«Όταν υπάρξει το πρώτο περιστατικό βίας, είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και τα επόμενα»

Η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, Ελπίδα Παναγιωτουνάκου τόνισε: «Πολλές φορές δημιουργείται μια ιδιαίτερη δυναμική ανάμεσα στο θύτη και το θύμα. Δηλαδή σίγουρα μια κακοποιητική συμπεριφορά δεν εμφανίζεται έτσι ξαφνικά σε μία στιγμή. Υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια, υπάρχουν συμπεριφορές τις οποίες συχνά το θύμα τις συγχωρεί, θεωρεί ότι ήταν μια κακιά στιγμή. Πολλές φορές πείθεται από το θύτη ότι η ίδια έφταιγε για αυτή τη συμπεριφορά, ότι αν ας πούμε δεν είχες βγει, αν δεν είχες ντυθεί με αυτόν τον τρόπο ή δεν μου είχες μιλήσει έτσι, εγώ δε θα είχα σηκώσει χέρι, εγώ δε θα σου είχα μιλήσει άσχημα. Οπότε αρχίζει και δημιουργείται μια ενοχή και πολλές φορές το θύμα νιώθει αδύναμο, νιώθει ότι εξαρτάται από το σύντροφο και δεν εννοώ μόνο οικονομικά. Μπορεί να είναι και συναισθηματικά, ότι μέσα από σένα παίρνω αξία, μέσα από τη δική σου επιβεβαίωση. Και πολλές φορές όταν γίνεται ένα συμβάν, μην ξεχνάτε ότι έρχεται μετά αυτό που ονομάζουμε μήνας του μέλιτος. Δηλαδή ο θύτης μπορεί να μπει σε μια διαδικασία να παρακαλέσει ας πούμε τη σύντροφο, να να τον καταλάβει. Μπορεί να της πει ότι «εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Ξέρω ότι είναι λάθος η συμπεριφορά μου, αλλά εσύ είσαι η μόνη που θα με λυτρώσει, εσύ είσαι αυτή που θα με βοηθήσει». Και έτσι το θύμα μπαίνει στη διαδικασία να πιστέψει ότι αυτό μπορεί να αλλάξει. Δεν αλλάζει. Όταν θα υπάρξει το πρώτο περιστατικό, είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και τα επόμενα. Πρέπει να καταγγέλλονται τέτοια περιστατικά. Πρέπει να ζητείται βοήθεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε μια ευάλωτη στιγμή μπορεί να μην μπορεί να αξιολογήσει τον κίνδυνο, την κατάσταση από μόνος του. Και σε καμία περίπτωση αυτά τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα».

Πόσο ρόλο μπορεί να παίξει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον; Σύμφωνα με την ειδικό, «Πάρα πολύ, γιατί το υποστηρικτικό πλαίσιο θα σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα και μέσα από μια άλλη οπτική. Γιατί όπως είπα πριν δημιουργείται ένας μικρόκοσμος, μια πραγματικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες, ενώ όταν υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπούν θα μας τονώσουν και την αυτοπεποίθηση. Και το πιο βασικό, θα μας δείξουν ότι υπάρχει και διέξοδος. Γιατί και ένας άνθρωπος δεν είναι και εύκολο να φύγει, ειδικά αν συγκατοικεί με κάποιον ή συζεί. Θέλει να ξέρει ότι υπάρχει και κάποιος που θα του ανοίξει την πόρτα και θα είναι εκεί για να τον συμβουλέψει αλλά και να του σταθεί και συναισθηματικά και πρακτικά».