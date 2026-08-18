Η Κόρα Καρβούνη πρωταγωνιστεί στη «Σαπφώ», το τελευταίο, ανέκδοτο, θεατρικό έργο του Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο. Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Νικαίτης Κοντούρη, κι έμελλε να είναι το «κύκνειο άσμα» του καταξιωμένου συγγραφέα.

Η «Σαπφώ» είναι ένας καθηλωτικός μονόλογος που αντλεί την έμπνευσή του από τη ζωή και την ποιητική κληρονομιά της αρχαίας λυρικής ποιήτριας. Μέσα από μια σύγχρονη δραματουργική προσέγγιση, η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει την ανθρώπινη διάστασή της εμβληματικής δημιουργού, εξερευνώντας τα πάθη, τις επιθυμίες και τις υπαρξιακές της αναζητήσεις.

Ο Αλέξης Σταμάτης

Η Νικαίτη Κοντούρη σημειώνει για το έργο: «Η Σαπφώ του Αλέξη Σταμάτη σπάει την “ιερή σιωπή” που της επέβαλε η Ιστορία -η γραμμένη μόνον από άνδρες- και διεκδικεί με όλη της τη δύναμη τη θέση που ανήκει στο ΣΩΜΑ: την επιθυμία της σάρκας, τον απόλυτο έρωτα, την πλήρη ελευθερία του λόγου, την παντελή έλλειψη ντροπής, την άγρια ομορφιά στους στίχους και το τραγούδι, την αψάδα και τον βαθύτερο πόνο της ανθρώπινης ψυχής. Ο Αλέξης Σταμάτης, πριν ταξιδέψει στο αιώνιο Φως, άφησε μαζί με όλη του την εργογραφία κι ένα επιπλέον πολύτιμο δώρο, τον θεατρικό μονόλογο “Σαπφώ”».

Και προσθέτει στο σκηνοθετικό της σημείωμα: «Η “Σαπφώ” έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός συμπυκνωμένου ποιητικού θεατρικού κειμένου, που “σου παίρνει την ψυχή” από την πρώτη στιγμή.

Ο πλούτος των συναισθημάτων που γεννιούνται από τις λέξεις του κειμένου, αποκαλύπτει τον άνθρωπο Σαπφώ (όχι απλώς την Ποιήτρια ή το Σύμβολο), έτσι όπως δεν την είχαμε ως τώρα φανταστεί. Δεν είχε περάσει από το μυαλό μου, πως ο Αλέξης δεν θα ήταν μαζί μας σε όλη τη διάρκεια των προβών και στη συνέχεια στη χαρά των γενικών δοκιμών και της πρεμιέρας της “Σαπφώς”, τον Νοέμβριο, στο θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου – Μαριάννα Τόλη. Φτάσαμε μόνον στα μισά. Αρκετός χρόνος για να τον αγαπήσεις όχι μόνο σαν άνθρωπο και συγγραφέα, αλλά και σαν συνεργάτη, ανοιχτό στις προτάσεις, στις παρατηρήσεις, στο καλύτερο. Τον ευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία του”.

Η σκηνοθέτιδα Νικαίτη Κοντούρη

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Συγγραφέας: Αλέξης Σταμάτης

Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη

Σκηνικά – κοστούμια: Τότα Πρίτσα

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – Ηχοτοπία: Νίκος Πατρελάκης

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Βοηθός σκηνοθέτις: Ερμιόνη Γκαρραμόνε

Φωτογραφίες promo: Πάνος Γιαννακόπουλος

Οπτική ταυτότητα: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Παραγωγή: Πολιτιστικός Οργανισμός ΛΥΚΟΦΩΣ – Γ. Λυκιαρδόπουλος

Ερμηνεύει η Κόρα Καρβούνη

Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00

Προπώληση: ticketservices.gr

Διατίθεται περιορισμένος αριθμός θέσεων ανά παράσταση σε προνομιακή τιμή

Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου

Προφήτου Δανιήλ 3 & Πλαταιών, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2110132002