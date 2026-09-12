Αλήθεια, πόσες φορές λέμε ψέματα για να μη χαλάσουμε μια σχέση; Πόσες φορές κρύβουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε, γιατί φοβόμαστε τι θα συμβεί αν το πούμε; Και τελικά… μήπως τα μεγαλύτερα ψέματα δεν τα λέμε στους άλλους, αλλά στον ίδιο μας τον εαυτό;

Μετά τον πολυβραβευμένο «Καταπληκτικό Καταθλιπτικό», ο Αντώνης Καλομοιράκης επιστρέφει με μια νέα κωμωδία που ξεκινά αθώα και καταλήγει εκρηκτική. Γιατί υπάρχει κάτι παράξενο με τα ψέματα: σχεδόν ποτέ δεν ξεκινούν με κακή πρόθεση. Ξεκινούν με καλή. Για να μη στενοχωρήσουμε κάποιον. Για να μη χαλάσουμε μια στιγμή. Για να μη χάσουμε έναν άνθρωπο. Κι εκεί, ακριβώς εκεί, αρχίζει ο κατήφορος.

Με αφορμή την παράσταση, «Αλήθεια σου λέω ψέματα» που έρχεται στο Θέατρο Άλφα, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, η πρωταγωνίστρια Εύη Κολιούλη μίλησε στο Newsbeast.

– Πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για την υποκριτική;

Η αγάπη μου για την υποκριτική ξεκίνησε σχεδόν ασυνείδητα, από την ανάγκη μου να εξερευνήσω τον κόσμο μέσα από τα μάτια των άλλων. Από παιδί θυμάμαι τον εαυτό μου να μαγεύεται από τις ιστορίες και να προσπαθεί να ζήσει χίλιες διαφορετικές ζωές. Όταν πάτησα για πρώτη φορά το πόδι μου στη σκηνή, συνειδητοποίησα ότι το θέατρο είναι ο μοναδικός χώρος όπου μπορώ να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Εκεί ανακάλυψα μια βαθιά ελευθερία και κατάλαβα αμέσως ότι αυτός ο δρόμος είναι ο προορισμός μου.

– Πες μας λίγα λόγια για τον χαρακτήρα που υποδύεσαι στο έργο «Αλήθεια σου λέω ψέματα»;

Ο χαρακτήρας που υποδύομαι είναι μια προσωπικότητα γεμάτη αντιθέσεις, μυστικά και εκπλήξεις, γεγονός που την κάνει απίστευτα γοητευτική. Είναι μια γυναίκα που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δικές της αλήθειες και στα προπετάσματα καπνού που δημιουργεί γύρω της. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που, παρά τα «ψέματα» της πλοκής, αναζητά απεγνωσμένα την δική της αλήθεια.

– Τι σε τράβηξε να πεις «ναι» σε αυτόν τον ρόλο; Τι σου άρεσε;

Με τράβηξε αμέσως η πολυπλοκότητα και η ζωντάνια αυτού του χαρακτήρα. Μόλις διάβασα το έργο, ένιωσα έναν τρομερό ενθουσιασμό και μια αυθόρμητη σπίθα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο ξεδιπλώνεται η προσωπικότητά της, καθώς και το γεγονός ότι προσφέρει στον ηθοποιό ένα τεράστιο συναιθηματικό εύρος για να πειραματιστεί. Είναι ένας ρόλος που με προκαλεί δημιουργικά και με γεμίζει θετική ενέργεια.

– Πόσο δύσκολο είναι να ισορροπείς το χιούμορ με το στοιχείο του σασπένς μέσα στον ίδιο ρόλο;

Είναι μια υπέροχη και άκρως δημιουργική πρόκληση! Η ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ και το σασπένς απαιτεί απόλυτο ρυθμό, ακρίβεια και, πάνω από όλα, εσωτερική αλήθεια. Δεν πρέπει ποτέ να εκβιάζεις ούτε το γέλιο ούτε την αγωνία του κοινού. Το μυστικό κρύβεται στο να βουτάς βαθιά στις καταστάσεις που βιώνει ο ήρωας. Όταν αντιμετωπίζεις τον ρόλο με ειλικρίνεια, οι εναλλαγές από το κωμικό στο δραματικό στοιχείο προκύπτουν εντελώς φυσικά και οργανικά, παρασύροντας και τον θεατή μαζί σου.

– Τι σου δίνει σήμερα περισσότερη χαρά: η δουλειά πάνω σε έναν νέο ρόλο, ή η στιγμή που ανοίγει η αυλαία;

Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη γιατί και οι δύο αυτές στιγμές έχουν τη δική τους μοναδική μαγεία. Η διαδικασία της προετοιμασίας και της γέννησης ενός νέου ρόλου είναι ένα συναρπαστικό, εσωτερικό ταξίδι ανακάλυψης. Ωστόσο, η στιγμή που ανοίγει η αυλαία είναι ανεπανάληπτη. Είναι η στιγμή της απόλυτης δικαίωσης, όπου όλη η δουλειά συναντά το κοινό και μετατρέπεται σε ζωντανή επικοινωνία. Αυτή η άμεση ανταλλαγή ενέργειας και η κοινή εμπειρία με τους θεατές είναι που μου δίνει τη μεγαλύτερη ευτυχία.

Η υπόθεση της παράστασης

Η Φαίη βάζει αγγελία για προσωπικό στην εταιρεία όπου εργάζεται. Ο τελευταίος άνθρωπος που περιμένει να δει μπροστά της είναι ο Κωνσταντίνος – ο εφηβικός της έρωτας. Είκοσι χρόνια μετά. Και οι δύο παντρεμένοι. Και οι δύο πεπεισμένοι πως η ζωή τους έχει πάρει τον δρόμο της. Κι όμως… μία μόνο βραδιά αρκεί για να τους θυμίσει ότι κάποια αισθήματα δεν εξαφανίζονται ποτέ. Μόνο που αυτή η βραδιά δεν θα εξελιχθεί όπως την είχαν φανταστεί. Γιατί, πριν καλά καλά προλάβουν να καταλάβουν τι τους συνέβη, βρίσκονται μπλεγμένοι με ένα κύκλωμα εκβιαστών που έχει εντελώς διαφορετικά σχέδια γι’ αυτούς.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Αντώνης Καλομοιράκης

Χορογραφίες: Αρετή Μόκαλη

Στίχοι τραγουδιών: Αντώνης Καλομοιράκης

Μουσική Επιμέλεια: Ars Artis

Φωτογραφίες: Γιώργος Χαρούλης

Γραφείο τύπου και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου We Will

Παίζουν: Αντώνης Καλομοιράκης, Μάριος Μαριόλος, Εύη Κολιούλη, Τερέζα Καζιτόρη, Βασίλης Θελούρας Στον ρόλο του Μίλτου: Νίκος Παντελίδης

Πού: Θέατρο Άλφα / Ληναίος-Φωτίου 28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα Τηλ. θεάτρου: 210 5201828 & 690822

Πότε: Από 6 Οκτωβρίου 2026 και κάθε Τρίτη στις 21.00

Εισιτήρια: 20€ (VIP), 18€ (γενική είσοδος), 15€ (μειωμένο), 10€ (ατέλεια). Υπάρχουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια

Προπώληση: ticketservices.gr

Διάρκεια: 90 λεπτά, χωρίς διάλειμμα