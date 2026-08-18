Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο, όπου τραγουδούσε η Τζένη Κατσίγιαννη.

Κι ενώ το κέφι συνεχιζόταν αμείωτο με την Τζένη Κατσίγιαννη να τραγουδά στην πίστα, ξαφνικά την εμφάνισή του έκανε ένα κλαρκ, το οποίο μετέφερε παλέτες με πιάτα.

Το κλαρκ έφτασε σε απόσταση αναπνοής από την πίστα και οι θαμώνες άρχισαν να σπάνε τα πιάτα το ένα μετά το άλλο.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ο χώρος γύρω από την πίστα γέμισε με θραύσματα και σωρούς από σπασμένα πιάτα.