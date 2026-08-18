Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τα playoffs του Champions League.

Eκτός από τη μονομαχία της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας στη Βουλγαρία, θα διεξαχθούν άλλοι δύο αγώνες.

Πολύ δυνατή μονομαχία θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, αφού Φενέρμπαχτσε και Λιόν θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους.

Επίσης, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ θα υποδεχθεί τη Βίκινγκ από τη Νορβηγία, με στόχο να γίνει το απόλυτο αφεντικό για την πρόκριση στη League Phase.

Το πρόγραμμα των playoffs:

Τρίτη 18/8

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ (22:00)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ (22:00)

Φενέρμπαχτσε – Λιόν (22:00)

Τετάρτη 19/8