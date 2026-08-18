Στα 1,2 τρισ. δολάρια αναμένεται να φτάσουν οι επενδύσεις στην παγκόσμια αγορά ακινήτων έως το τέλος του 2026, καταγράφοντας αύξηση 14% σε σχέση με πέρυσι. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, τα υψηλά επιτόκια και την αβεβαιότητα στις αγορές, τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια συνεχίζουν να τοποθετούνται στο real estate.

Τα στοιχεία της Savills δείχνουν ότι η τάση είναι ήδη ισχυρή. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους επενδύθηκαν περίπου 500 δισ. δολάρια σε ακίνητα διεθνώς, ποσό αυξημένο σχεδόν κατά 20% σε ετήσια βάση.

Η επενδυτική δραστηριότητα διατηρήθηκε παρά τις νέες αναταράξεις που προκάλεσε η σύγκρουση στο Ιράν, η οποία επηρέασε τις τιμές των εμπορευμάτων, τα επιτόκια και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Η συμπεριφορά των επενδυτών είναι διαφορετική από εκείνη που είχε καταγραφεί σε προηγούμενες κρίσεις. Στην πανδημία, αλλά και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, πολλές επενδυτικές αποφάσεις είχαν «παγώσει» μέχρι να περιοριστεί η αβεβαιότητα.

Αυτή τη φορά η αγορά δεν κινείται με τον ίδιο τρόπο. Σύμφωνα με τη Savills, οι θεσμικοί επενδυτές έχουν προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών και δεν αναβάλλουν αυτόματα τις επενδύσεις τους κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα γεωπολιτική κρίση.

Τα ακίνητα εξακολουθούν, άλλωστε, να προσφέρουν σταθερές εισοδηματικές ροές μέσω των μισθωμάτων, ενώ σε αρκετές αγορές οι αποτιμήσεις έχουν υποχωρήσει σε πιο ελκυστικά επίπεδα.

Παράλληλα, αποτελούν εργαλείο διαφοροποίησης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και διατηρούν το πλεονέκτημα ενός απτού περιουσιακού στοιχείου, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας.

Πού πηγαίνουν τα περισσότερα κεφάλαια

Η περιοχή Ασίας – Ειρηνικού αναμένεται να εμφανίσει τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων μέσα στο 2026, με τη Σιγκαπούρη και την ευρύτερη κινεζική αγορά να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Στην Ευρώπη, η ανάκαμψη προβλέπεται να συνεχιστεί με πιο συγκρατημένο ρυθμό φέτος και να επιταχυνθεί το 2027. Στη Βόρεια Αμερική η δραστηριότητα παραμένει σταθερή, με το μέγεθος και τη ρευστότητα της αγοράς να εξακολουθούν να προσελκύουν διεθνή κεφάλαια.

Οι μεγάλες συναλλαγές αφορούν κυρίως εμβληματικά ακίνητα, αγορές ολόκληρων χαρτοφυλακίων και συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Data centers αλλά και επιστροφή στα γραφεία

Ισχυρή ζήτηση εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τα data centers, καθώς οι ανάγκες για ψηφιακές υποδομές αυξάνονται. Στο επενδυτικό ραντάρ παραμένουν επίσης οι κατοικίες τρίτης ηλικίας και οι εγκαταστάσεις self-storage.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον αρχίζει να επιστρέφει και στις πιο παραδοσιακές κατηγορίες ακινήτων.

Οι επενδύσεις σε γραφεία και εμπορικά ακίνητα ανακάμπτουν σταδιακά, καθώς οι τιμές έχουν προσαρμοστεί μετά τις πιέσεις των προηγούμενων ετών, η ανάπτυξη νέων έργων παραμένει περιορισμένη και η ζήτηση από μισθωτές παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης.

Η ανάκαμψη, πάντως, παραμένει επιλεκτική. Η ποιότητα του ακινήτου και κυρίως η τοποθεσία του εξακολουθούν να αποτελούν βασικά κριτήρια για τους επενδυτές.

Για τα επόμενα χρόνια, η Savills βλέπει περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης της αγοράς. Η βελτίωση της ρευστότητας, η ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, οι ανάγκες αναχρηματοδότησης και η περιορισμένη κατασκευή νέων ακινήτων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη κινητικότητα των κεφαλαίων.