Σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν μεταξύ άλλων ο Αρσένιος, ο Αρσένης, η Αρσενία, ο Λαύρος, η Λαύρα, η Φλώρα και ο Φλώρος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Φλώρου και Λαύρου, καθώς και την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αρσενίου του Νέου, εν Πάρω.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Αυγούστου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αρσένιος

Αρσένης

Αρσενία

Αρσίνα

Αρσινόη

Λαύρος

Λαύρης

Λάουρος

Λαύρα

Λάουρα

Φλώρα

Φλωρή

Φλωρίτσα

Φλώρος

Φλώρης

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα ονόματα για ονομαστική εορτή στις 19 Αυγούστου.

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίων Φλώρου και Λαύρου, της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αρσενίου του Νέου εν Πάρω, των Αγίων Πενήτων Μαρτύρων, των Αγίων Έρμου, Σεραπίωνος και Πολυαίνου, της Αγίας Ιουλιανής πλησίον του Στροβίλου, του Αγίου Λέοντος, των Τεσσάρων Οσίων Ασκητών, των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, των Οσίων Βαρνάβα, Σωφρονίου και Χριστοφόρου, του Οσίου Σωφρονίου του Αγιορείτη, του Αγίου Κωνσταντίνου εκ Καππούας, του Αγίου Ματθαίου του Νεομάρτυρος, του Αγίου Αγαπίου του εκ Γαλατίστης Ιερομάρτυρος και των Οσίων Αγαπίου και Πορφυρίου των Κολλυβάδων.

Άγιοι Φλώρος και Λαύρος: Τα δίδυμα αδέλφια που μαρτύρησαν μαζί

Οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος, των οποίων η μνήμη τιμάται στις 18 Αυγούστου, ήταν σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση δίδυμα αδέλφια, τα οποία συνδέονταν τόσο από τη συγγένεια όσο και από την κοινή τους πίστη στον Χριστιανισμό.

Κατά το συναξάρι, κατάγονταν από το Βυζάντιο και είχαν διδαχθεί τόσο τη χριστιανική πίστη όσο και την τέχνη του λιθοξόου από τους Πρόκλο και Μάξιμο, οι οποίοι επίσης μαρτύρησαν για την πίστη τους.

Μετά τον θάνατο των διδασκάλων τους, ο Φλώρος και ο Λαύρος έφυγαν για την Ιλλυρία και εγκαταστάθηκαν στην Ουλπιανά. Εκεί συνέχισαν να εργάζονται ως τεχνίτες, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, διέδιδαν τη χριστιανική διδασκαλία.

Η παράδοση αναφέρει ότι στην περιοχή ζούσε ένας ειδωλολάτρης ιερέας, ο Μερέντιος, του οποίου ο γιος, Αθανάσιος, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα όρασης. Οι δύο αδελφοί φέρεται να τον θεράπευσαν επικαλούμενοι το όνομα του Χριστού, γεγονός που οδήγησε πατέρα και γιο να ασπαστούν τον Χριστιανισμό.

Όταν η δράση τους έγινε γνωστή στον έπαρχο Λύκωνα, οι Φλώρος και Λαύρος συνελήφθησαν και βασανίστηκαν. Σύμφωνα με το συναξάρι, στο τέλος ρίχτηκαν ζωντανοί μέσα σε πηγάδι, όπου και πέθαναν.

Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι αργότερα τα λείψανά τους συλλέχθηκαν από Χριστιανούς και μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Η μνήμη των δύο μαρτύρων τιμάται σταθερά κάθε χρόνο στις 18 Αυγούστου.

Δίψει τελευτῆς τῆς ὑπὲρ Θεοῦ Λόγου,

Χωροῦσι Φλῶρος καὶ Λαῦρος πρὸς τὸ φρέαρ.

Φλώρῳ ἀμφ’ ὀγδοάτῃ δεκάτῃ φρέαρ εἰσέδυ Λαῦρος.

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Εορτολόγιο Αυγούστου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Αυγούστου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.