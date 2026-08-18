Με λιγότερες από έξι εβδομάδες να απομένουν έως την προγραμματισμένη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, στην Ουάσινγκτον, την πρώτη κρατική επίσκεψή του από το 2015, το Πεκίνο προσπαθεί να κατανοήσει τους πραγματικούς στόχους στην εξωτερική πολιτική του Αμερικανού προέδρου. Ο Σι θα συναντηθεί με τον Τραμπ στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον, αλλά δεν σχεδιάζει να παραστεί στη Γενική Συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που αρχίζει στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η επίσκεψη οργανώνεται με πολύ μεγάλη μυστικότητα, όπως άλλωστε είχε συμβεί και κατά την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο, όταν το υπουργείο Οικονομικών και ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ είχαν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρέμενε σε μεγάλο βαθμό αμέτοχο.

Το ταξίδι του Κινέζου ηγέτη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους μετά τη σύνοδο του Μαΐου στο Πεκίνο, όπου ο Σι και ο Τραμπ συμφώνησαν να οικοδομήσουν αυτό που αποκάλεσαν μια εποικοδομητική σχέση στρατηγικής σταθερότητας. Το διακύβευμα της συνάντησης είναι η βελτίωση των διμερών σχέσεων και η κατανόηση των επιδιώξεων του Τραμπ στις διμερείς τους σχέσεις αλλά και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η σύνοδος ενδέχεται να έχει πενιχρά συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η πρόσφατη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον του Κινέζου υφυπουργού Εξωτερικών, Μα Τζαοξού, οδήγησε σε μια σύντομη βελτίωση του κλίματος, αλλά αυτή η δυναμική δεν διατηρήθηκε. Η επίσημη κινεζική ανακοίνωση για την επίσκεψη ανέφερε μόνο ότι ο Μα είχε διεξαγάγει εις βάθος συνομιλίες με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους. Τα προβλήματα φαίνεται να είναι επιχειρησιακής, υλικοτεχνικής και επικοινωνιακής φύσης, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει υψηλές προσδοκίες ότι η συνάντηση του Σεπτεμβρίου θα οδηγήσει σε κάτι ουσιαστικό. Το μόνο συγκεκριμένο ζήτημα που συζητείται στην ατζέντα είναι μια μείωση δασμών ύψους περίπου 30 δισ. δολαρίων για κινεζικά προϊόντα, ως στοχευμένη παραχώρηση.

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτές τις εξελίξεις, επειδή το πρωτόκολλο, ο χώρος διεξαγωγής και τα δημόσια μηνύματα θα ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από τον Λευκό Οίκο, αφήνοντας στο Πεκίνο μικρότερη δυνατότητα να διαχειριστεί την εικόνα ή να περιορίσει τις εκπλήξεις.

Διαφωνίες σχετικά με τον τόνο και το πλαίσιο της επίσκεψης υπάρχουν και μεταξύ των συνεργατών του Τραμπ. Σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, όπως ο Στίβεν Μίλερ και ο Στίβεν Τσενγκ, πιέζουν τον Τραμπ να προβάλει μια εικόνα υπεροχής, ενώ άλλοι αναμένουν από τον Αμερικανό πρόεδρο να χαμηλώσει τους τόνους και να εξομαλύνει τις σχέσεις με τον Σι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τραμπ είχε αναφέρει ως πιθανή ημερομηνία για την επίσκεψη του Σι στον Λευκό Οίκο την 24η Σεπτεμβρίου, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η επίσκεψη παρέμενε εντός προγραμματισμού.

Τον περασμένο μήνα, η Ουάσινγκτον πρόσθεσε δεκάδες κινεζικές εταιρείες στον κατάλογο κυρώσεων, ενώ απαγόρευσε την εισαγωγή και πώληση νέων ρομποτικών συσκευών και μετατροπέων ισχύος κατασκευασμένων στο εξωτερικό.

Το Πεκίνο ανταπέδωσε επιβάλλοντας κυρώσεις σε επτά αμερικανικές εταιρείες και αυστηροποιώντας τους ελέγχους στις εξαγωγές drones και παρόμοιας τεχνολογίας.

Σύμφωνα με Κινέζους αξιωματούχους, η έλλειψη προόδου έχει ενοχλήσει το Πεκίνο.

Ο Άλι Γουάιν, ανώτερος σύμβουλος έρευνας για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας στη Διεθνή Ομάδα Κρίσεων, δήλωσε ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι ενδέχεται να ανησυχούν για την εμφανή έλλειψη σχεδιασμού από την αμερικανική πλευρά, επειδή ο Σι θα συναντήσει τον Τραμπ σε μια «ευαίσθητη συγκυρία» της προεδρικής του θητείας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βυθισμένες σε έναν πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος γίνεται ολοένα και πιο αντιδημοφιλής στη βάση του, ενώ το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προετοιμάζεται για έναν δύσκολο κύκλο ενδιάμεσων εκλογών σε λιγότερο από τρεις μήνες», δήλωσε ο Γουάιν. «Ο Τραμπ ενοχλείται έντονα από την αντίληψη ότι χάνει τον έλεγχο των εξελίξεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και οι σύμβουλοι του Σι ενδέχεται να φοβούνται ότι, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει την αμερικανική επιρροή έναντι της Κίνας, θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προβεί σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση πολιτικής, η οποία θα αιφνιδιάσει τον Σι μέσα στο ίδιο το πολιτικό έδαφος του Τραμπ».

Το βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται για μια απλή διμερή συνάντηση, καθώς ό,τι αποφασιστεί θα επηρεάσει την οικονομία όλου του πλανήτη.