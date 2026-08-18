Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) ανέλαβε την έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στη Σίφνο, όπου ένα ελικόπτερο συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας (17/08), στην περιοχή Θόλος, σε κοντινή απόσταση από το ελικοδρόμιο του νησιού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μετά την πτώση και τη συντριβή του, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει το ελικόπτερο να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, έχοντας εμφανώς χάσει τον έλεγχο, λίγες στιγμές πριν προσκρούσει στο έδαφος.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν τρία άτομα. Ο Έλληνας χειριστής και ένας ακόμα επιβάτης εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα συντρίμμια, ενώ το τρίτο άτομο βρέθηκε νεκρό σε μικρή απόσταση από το ελικόπτερο.

Ο διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, Μανούσος Τραχαλάκης, μίλησε στο Mega για την υπόθεση, εξηγώντας: «Κατ’ αρχάς, να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου προς τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της τραγωδίας αυτής. Για το συγκεκριμένο συμβάν, πρόκειται για ένα Bell 206 Jet Ranger και αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι το συμβάν αυτό εξελίσσεται σε ένα πολύ χαμηλό ύψος στην περιοχή της προσέγγισης του ελικοπτέρου. Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη φάση της πτήσεως, γιατί ο διαθέσιμος χρόνος και το ύψος για να αντιμετωπίσει μια αιφνίδια βλάβη είναι πολύ περιορισμένος. Είχε αρχίσει την κάθοδό του και σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη φάση της πτήσεως, αρχίζει και μειώνει μαζί με το ύψος του και την ταχύτητά του. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο εάν σου συμβεί μία τέτοια απώλεια, όπως ίσως διαφαίνεται εδώ πέρα η απώλεια ουραίου στροφείου. Δεν προλαβαίνεις δηλαδή να απεμπλέξεις το σύστημα αυτό, ώστε να μπορέσει να προσγειωθεί, διότι το ελικόπτερο έχει ένα τέτοιο σύστημα το οποίο μπορεί να απεμπλέξει το ουραίο στροφείο και να μπορέσει να προσγειωθεί κάπου. Βέβαια, αυτά ακόμα και σε προσομοιωτές που οι ιπτάμενοι, έχω πάει και εγώ σε παρόμοιες προσομοιώσεις πτήσεων, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το καταφέρεις, ιδιαίτερα όταν έχεις τόσο λίγο ύψος και τόσο λίγο χρόνο».

Μπορούσε να αποφευχθεί;

Σύμφωνα με τον κ. Τραχαλάκη, «εστιάζουμε τώρα σε αυτό που βλέπουμε στο βίντεο, το είδα κι εγώ. Είτε θα είναι μηχανική βλάβη, δηλαδή θα έχει σπάσει ο άξονας που δίνει κίνηση στο ουραίο στροφείο, είτε θα έχεις απώλεια αποτελεσματικότητας του ουραίου στροφείου, δηλαδή έχει χάσει την πρόσφυση. Είναι αποτελεσματικό το ουραίο στροφείο για κάποιους λόγους, είτε λόγω ισχυρού ανέμου είτε λόγω απότομης κίνησης. Σε όποια περίπτωση όμως και να συζητήσουμε και να την εξετάσουμε, είτε μηχανική βλάβη δηλαδή ή απώλεια ώσης του ουραίου στροφείου, δεν σε προειδοποιεί. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σου δώσει κάποιο ενδεικτικό σημάδι, όπως ας πούμε στον κινητήρα. Συνήθως σε προειδοποιεί με κάποιο τρεμοπαίξιμο κάποιου οργάνου ή κάποια διακύμανση. Αυτό έρχεται εντελώς ξαφνικά και η αντίδρασή σου πρέπει στην ουσία να είναι αστραπιαία. Γι’ αυτό και λέω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, όσο έμπειρος και να είναι ένας κυβερνήτης, που έχω ακούσει ότι είναι εξαιρετικά έμπειρος ο συγκεκριμένος».

«Ήταν εξαιρετικά έμπειρος και πρώην στρατιωτικός των Ενόπλων Δυνάμεων ο χειριστής. Όμως αυτό δεν έχει να κάνει με το συμβάν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όσο έμπειρος και να είσαι, όταν σου τύχει ένα τέτοιο συμβάν είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντεπεξέλθεις. Δυστυχώς, υπάρχει και η ατυχία πολλές φορές να σου τύχει αυτό το πράγμα, αυτή η βλάβη την ώρα της προσέγγισης. Όντως, ήταν πολύ κοντά στο σημείο προσγείωσης. Και εκείνη τη στιγμή να ξέρετε ότι το ελικόπτερο είναι σε πολύ κρίσιμη φάση, όπως και στην απογείωση έτσι και στην προσγείωση το ελικόπτερο είναι σε μια πολύ κρίσιμη φάση, όπου αν συμβεί κάτι έχει πολύ λίγες δυνατότητες να αντεπεξέλθει ο χειριστής. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανασφαλή τα ελικόπτερα ή ότι πρέπει να σταματήσουν αύριο οι πτήσεις των ελικοπτέρων. Για μένα, ο ρόλος της επιτροπής διερεύνησης είναι να εξετάσει καταρχήν πάρα πολύ καλά την τεχνική συντήρηση του ελικοπτέρου, διότι αν πρόκειται για μια αστοχία του άξονα, δηλαδή αν έχει σπάσει ο άξονας, θα πρέπει να βρούνε και κατά πόσο έχει συντηρηθεί σωστά το συγκεκριμένο ιπτάμενο μέσο», συνέχισε.

Απανθρακωμένες οι σοροί

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε επίσης στο κανάλι για την τραγωδία. «Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα σοκαριστικό ατύχημα. Έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι με τον πιο τραγικό τρόπο. Συλλυπητήρια και από μένα στους οικείους, στην οικογένειά τους. Εμείς εκεί διαθέτουμε ένα περιφερειακό ιατρείο με έναν εξαιρετικό γενικό γιατρό, ο οποίος από την πρώτη στιγμή προσέτρεξε στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια σε ενδεχόμενο τραυματιών. Στην αρχή δεν του επέτρεψε η Πυροσβεστική με τον διασώστη και τον οδηγό να προσεγγίσουν το σημείο για να μη χαθούν στοιχεία. Αργότερα όμως το βράδυ γύρισαν πίσω προκειμένου να γίνει η περισυλλογή των νεκρών, των τριών ατόμων. Συμμετείχε ο γιατρός. Συνομίλησα μαζί του και τώρα το πρωί και πολλές φορές χθες τη νύχτα. Οι δύο τελικά δεν ήταν διαμελισμένοι όπως είπαν στην αρχή. Ήταν τα σώματά τους κανονικά, καμένα τα ρούχα, αλλά μη αναγνωρίσιμοι όμως από τη φωτιά. Ο ένας όμως, ο πιλότος, ήταν δέκα μέτρα έξω από το ελικόπτερο. Αρτιμελής θα έλεγα, αλλά όμως καμένος. Έτσι, ουσιαστικά απανθρακωμένος. Δεν φαινόταν να εκσφενδονίστηκε. Η άποψη του γιατρού είναι ότι βγήκε ζωντανός από το ελικόπτερο. Προσπάθησε να απομακρυνθεί, αλλά επειδή είχε πιάσει φωτιά, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Περισυνέλεξαν τους τρεις νεκρούς. Είναι τώρα στον ψυκτικό θάλαμο του περιφερειακού ιατρείου. Το σημείο φυλάσσεται από την Πυροσβεστική. Η ιατροδικαστής αναμένεται εκεί προκειμένου να γίνουν οι νεκροψίες – νεκροτομή που είναι απαραίτητες στους τρεις οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους», υπογράμμισε.