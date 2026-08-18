Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Βούλα, με έναν 39χρονο μοτοσικλετιστή να τραυματίζεται σοβαρά.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 21:30, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, οδηγός ταξί επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή. Κατά τη διάρκεια της μανούβρας, το ταξί φέρεται να παρέσυρε τον 39χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος κινείτο στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί βαριά.

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του.

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, καθώς και για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ήταν αρνητικό. Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.