Με γεμάτα ταμεία έκλεισε ο Ιούλιος για τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς οι φορολογικές εισπράξεις έσπασαν το φράγμα των 9 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 528 εκατ. ευρώ τον μηνιαίο στόχο. Πρωταγωνιστής ήταν ο φόρος εισοδήματος, με την πληρωμή της πρώτης δόσης αλλά και τις μαζικές εφάπαξ εξοφλήσεις να φέρνουν νωρίτερα χρήμα στα κρατικά ταμεία, ενισχύοντας την εικόνα των εσόδων λίγες εβδομάδες πριν από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Το κίνητρο της έκπτωσης 2% έως 4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φαίνεται ότι λειτούργησε, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι επέλεξαν να κλείσουν από τον Ιούλιο ολόκληρο τον φετινό λογαριασμό του φόρου εισοδήματος. Στην απόφαση αυτή βοήθησε και η δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα σε έως 12 άτοκες δόσεις, ένας συνδυασμός που επέτρεψε στους φορολογουμένους να «κλειδώσουν» την έκπτωση χωρίς να επιβαρύνουν εφάπαξ τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Συνολικά, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έφθασαν τον Ιούλιο τα 9,195 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 895 εκατ. ευρώ τον μηνιαίο στόχο. Την ίδια ώρα, οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 842 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 143 εκατ. ευρώ τον στόχο των 698 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή εικόνα του Ιουλίου έρχεται να προστεθεί στην υπεραπόδοση του πρώτου επταμήνου. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 45,207 δισ. ευρώ, δηλαδή 1,975 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο του προϋπολογισμού. Μόνο από άμεσους και έμμεσους φόρους εισέρρευσαν στα κρατικά ταμεία 42,916 δισ. ευρώ.

Το πακέτο της ΔΕΘ

Η υπεραπόδοση των εσόδων αποτελεί θετικό σήμα για το οικονομικό επιτελείο καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία η διαμόρφωση του πακέτου της ΔΕΘ. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι κάθε ευρώ πάνω από τον στόχο μπορεί να μετατραπεί σε νέο μέτρο ή φοροελάφρυνση. Ο λόγος είναι ότι την ίδια περίοδο και οι κρατικές δαπάνες κινήθηκαν υψηλότερα από τις προβλέψεις. Στο επτάμηνο ανήλθαν σε 45,596 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 1,041 δισ. ευρώ τον στόχο των 44,556 δισ. ευρώ και κατά 4,911 δισ. ευρώ τις δαπάνες της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Η καλύτερη δημοσιονομική εικόνα στηρίζεται έτσι ουσιαστικά στην ισχυρή πορεία των εσόδων.

Φόροι 32,1 δισ. ευρώ έως τον Δεκέμβριο

Μετά τον «θερμό» φορολογικά Ιούλιο, οι υποχρεώσεις συνεχίζονται. Φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ συνθέτουν τον λογαριασμό των επόμενων μηνών, ενώ στο τέλος του έτους προστίθενται και τα τέλη κυκλοφορίας του 2027. Με βάση τον προϋπολογισμό, τον Αύγουστο αναμένονται φορολογικές εισπράξεις 6,324 δισ. ευρώ και τον Σεπτέμβριο 6,412 δισ. ευρώ. Τον Οκτώβριο ο λογαριασμός ανεβαίνει στα 6,679 δισ. ευρώ, για να υποχωρήσει στα 5,738 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο. Τον Δεκέμβριο, οι εισπράξεις αναμένεται να πλησιάσουν ξανά τα 7 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα τα 6,961 δισ. ευρώ, καθώς στο φορολογικό ημερολόγιο μπαίνουν και τα τέλη κυκλοφορίας του 2027. Συνολικά, από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλουν περίπου 32,1 δισ. ευρώ φόρους, ενώ για ολόκληρο το δεύτερο εξάμηνο ο φορολογικός λογαριασμός φθάνει τα 39,558 δισ. ευρώ.