Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την κατάσταση της υγείας της Χέιντεν Πανετιέρ τους μήνες πριν από τον αιφνίδιο θάνατό της σε ηλικία 36 ετών, την ώρα που άνθρωποι από το στενό περιβάλλον της οικογένειάς της περιγράφουν το νέο βαρύ πλήγμα για τον πατέρα της, ο οποίος είχε ήδη χάσει τον γιο του τρία χρόνια νωρίτερα.

Ο κομμωτής και στενός φίλος της Χέιντεν Πανετιέρ, Έρικ Ορεγιάνα, δήλωσε στο Page Six ότι η ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα με τη μέση της νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Όπως ανέφερε, οι πόνοι ήταν «πραγματικά πολύ έντονοι» και είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να επηρεάζουν ακόμη και την κινητικότητά της. «Κάποια στιγμή, της ήταν ακόμη και δύσκολο να κινήσει τα πόδια της», είπε χαρακτηριστικά ο Έρικ Ορεγιάνα.

Hayden Panettiere suffered from ‘really severe’ health issues in months leading up to death: ‘Hard for her to move her legs’ https://t.co/YoplZD7OiW pic.twitter.com/muZbrqm2m2 — Page Six (@PageSix) August 18, 2026

Τον Μάρτιο, η Χέιντεν Πανετιέρ είχε φωτογραφηθεί στο αεροδρόμιο LAX μαζί με τον σύντροφό της, Μπράιαν Χίκερσον, να χρησιμοποιεί πατερίτσες για να μετακινηθεί. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, ο φίλος της υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα έδινε την εντύπωση πως «άρχιζε να αναρρώνει».

Οι πόνοι, το άγχος και οι τελευταίοι μήνες της Χέιντεν Πανετιέρ

Δεύτερη πηγή που μίλησε στο Page Six αποκάλυψε ότι τα προβλήματα της Χέιντεν Πανετιέρ δεν περιορίζονταν στους πόνους στη μέση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, νωρίτερα μέσα στη χρονιά η ηθοποιός έδειχνε ορισμένες φορές κουρασμένη. «Νωρίτερα φέτος, κάποιες φορές φαινόταν λίγο κουρασμένη. Αλλά ήταν άνθρωπος που ξενυχτούσε και είχε πολλά πράγματα να διαχειριστεί», ανέφερε.

Η ίδια πηγή υποστήριξε επίσης ότι η Χέιντεν Πανετιέρ αντιμετώπιζε κατά διαστήματα άγχος και ότι περιστασιακά λάμβανε φαρμακευτική αγωγή γι’ αυτό. Όπως ισχυρίστηκε, ορισμένες φορές η αγωγή μπορούσε να επηρεάζει και την ομιλία της. Μετά την είδηση του θανάτου της, ακόμη μία πηγή δήλωσε στο TMZ ότι η Χέιντεν Πανετιέρ αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα και πόνους στη μέση.

Ο πατέρας της, Άλαν Σκιπ Πανετιέρ, επιβεβαίωσε την Κυριακή τον θάνατό της με μια συγκινητική ανακοίνωση. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Χέιντεν. Ήταν ένα απίστευτο φως και μια δύναμη της φύσης, που χάρισε ανυπολόγιστη αγάπη και χαρά σε όλους όσοι τη γνώριζαν, αλλά και στα εκατομμύρια ανθρώπων που την παρακολουθούσαν στην οθόνη. Ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μας, καθώς η οικογένειά μας χρειάζεται χρόνο για να διαχειριστεί αυτή την αδιανόητη απώλεια», ανέφερε.

Οι διασώστες ανταποκρίθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε κλήση στο 911 για μία «αγνώστων στοιχείων γυναίκα» που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή σε διαμέρισμα Airbnb μέσα στο συγκρότημα Judson Mill Lofts, στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.

Σύμφωνα με την ηχογράφηση της κλήσης που εξασφάλισε το Page Six, οι Αρχές έκαναν αναφορά σε υπερβολική δόση, ενώ αναφερόταν επίσης ότι εκείνη τη στιγμή «βρισκόταν σε εξέλιξη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση». Οι διασώστες επιχείρησαν να επαναφέρουν τη Χέιντεν Πανετιέρ, εφαρμόζοντας προηγμένη καρδιοαναπνευστική υποστήριξη και θωρακικές συμπιέσεις, όμως τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός της στις 2:32 μ.μ. Ήταν 36 ετών.

Πηγές των Αρχών ανέφεραν επίσης στο TMZ ότι στον χώρο βρέθηκε Narcan, φάρμακο που χρησιμοποιείται συνήθως για την ταχεία αναστροφή υπερβολικής δόσης οπιοειδών. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ δεν διαπιστώθηκαν σημάδια τραυματισμού που να συνδέονται με τον θάνατό της. «Η νεκροψία ολοκληρώθηκε σήμερα. Κατά τη νεκροψία δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις τραυματισμού που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στον θάνατο», ανέφερε το γραφείο του ιατροδικαστή σε δήλωσή του στο Page Six, προσθέτοντας ότι η αιτία θανάτου παραμένει υπό διερεύνηση. «Η έρευνα παραμένει ενεργή και βρίσκεται σε εξέλιξη. Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες που μπορούν να δοθούν στη δημοσιότητα», σημείωσε.

Η Χέιντεν Πανετιέρ είχε μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια για τη μάχη της με την εξάρτηση από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Το 2022 είχε αποκαλύψει ότι ήταν μόλις 15 ετών όταν της προσφέρθηκαν για πρώτη φορά «χάπια ευτυχίας» πριν εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί.

Το 2020 είχε εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης, όπου παρέμεινε για οκτώ μήνες προκειμένου να λάβει θεραπεία για την εξάρτησή της από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Στα απομνημονεύματά της είχε επίσης αποκαλύψει ότι γιατροί την είχαν προειδοποιήσει πως, αν δεν σταματούσε να πίνει, κινδύνευε να πεθάνει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο πατέρας της μόλις είχε αρχίσει να ξεπερνά τον θάνατο του γιου του

Ο θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ αποτελεί τη δεύτερη τραγωδία μέσα σε λίγα χρόνια για την οικογένειά της. Όπως σημειωνει η New York Post, κάτοικοι του Πίρμοντ στη Νέα Υόρκη, όπου ζει ο πατέρας της, Άλαν Σκιπ Πανετιέρ, ανέφεραν ότι εκείνος μόλις είχε αρχίσει να ανακάμπτει ψυχολογικά από τον θάνατο του γιου του και αδελφού της ηθοποιού, Τζάνσεν Πανετιέρ.

Hayden Panettiere's dad 'was just starting' to recover from son's 2023 death when actress died: neighbors https://t.co/DedQi8i2nN pic.twitter.com/CvOT7GQiqN — New York Post (@nypost) August 17, 2026

Ο Τζάνσεν Πανετιέρ πέθανε τον Φεβρουάριο του 2023, σε ηλικία μόλις 28 ετών, από καρδιακή πάθηση η οποία δεν είχε διαγνωστεί. Σύμφωνα με έναν γνωστό της οικογένειας, ο Άλαν Σκιπ Πανετιέρ είχε αποσυρθεί μετά τον θάνατο του γιου του. Ένα ακόμη μέλος της τοπικής κοινότητας ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα «έδειχνε σαν να είχε αρχίσει να επανέρχεται» μετά την απώλεια του Τζάνσεν Πανετιέρ, όταν ήρθε η είδηση ότι και η κόρη του είχε πεθάνει σε ηλικία 36 ετών, σε διαμέρισμα Airbnb στη Νότια Καρολίνα.

Η Χέιντεν Πανετιέρ, η οποία είχε αντιμετωπίσει εξάρτηση από οπιοειδή και αλκοόλ, φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή έπειτα από πιθανή υπερβολική δόση, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα η αιτία θανάτου της. Μόλις έναν μήνα πριν από τον θάνατό της, η Χέιντεν Πανετιέρ είχε επισκεφθεί τον πατέρα της στη Νέα Υόρκη, όπως θυμήθηκαν κάτοικοι της περιοχής.

Ο Βιτόριο Λάνι, ιδιοκτήτης του εστιατορίου Trattoria da Vittorio, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το διαμέρισμα του Άλαν «Σκιπ» Πανετιέρ στο Πίρμοντ, ανέφερε ότι η ηθοποιός συνήθιζε να τρώει εκεί αλλά και σε άλλο εστιατόριό του όταν επισκεπτόταν την περιοχή. «Έτρωγε εδώ και στο άλλο μου εστιατόριο», είπε ο Βιτόριο Λάνι. Ο ίδιος μίλησε με θερμά λόγια και για τον πατέρα της: «Ο Σκιπ είναι εξαιρετικός πελάτης, εξαιρετικός φίλος, εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι κάποιος που πραγματικά στηρίζει τη γειτονιά. Είναι πολύ καλός άνθρωπος».

Από παιδί στο Χόλιγουντ μέχρι τις εξομολογήσεις για εξάρτηση, κακοποίηση και επιλόχεια κατάθλιψη

Ο αιφνίδιος θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ σημειώθηκε μόλις τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία των ιδιαίτερα αποκαλυπτικών απομνημονευμάτων της, με τίτλο «This Is Me: A Reckoning».

Στο βιβλίο, η πρώην παιδική σταρ είχε μιλήσει χωρίς περιστροφές για τις δύσκολες μάχες της με τον εθισμό στο αλκοόλ και τα οπιοειδή, την επιλόχεια κατάθλιψη, την ενδοοικογενειακή κακοποίηση, αλλά και τις τεράστιες πιέσεις που βίωσε μεγαλώνοντας μέσα στη βιομηχανία του Χόλιγουντ.

Η επαγγελματική πορεία της Χέιντεν Πανετιέρ είχε αρχίσει σχεδόν από τη γέννησή της. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε διαφημίσεις όταν ήταν μόλις 11 μηνών και αργότερα εξασφάλισε ρόλους στις σαπουνόπερες «One Life to Live» και «Guiding Light». Σε ηλικία 10 ετών εμφανίστηκε στην ταινία «Remember the Titans», ενώ η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε όταν υποδύθηκε την Κλερ Μπένετ στη σειρά «Heroes», η οποία έκανε πρεμιέρα το 2006. Το 2012 ανέλαβε έναν ακόμη από τους γνωστότερους ρόλους της, εκείνον της τραγουδίστριας της κάντρι Τζούλιετ Μπαρνς στη σειρά «Nashville».

Τα τελευταία χρόνια, η Χέιντεν Πανετιέρ είχε επιλέξει να μιλήσει δημόσια για τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής της, περιγράφοντας τη μακρόχρονη μάχη της με τις εξαρτήσεις, τις δυσκολίες που βίωσε μεγαλώνοντας μπροστά στις κάμερες και τις σοβαρές συνέπειες που όλα αυτά είχαν στη σωματική και ψυχική της υγεία.

Ο θάνατός της, σε ηλικία μόλις 36 ετών, αφήνει πλέον αναπάντητα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της, ενώ η οικογένειά της καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία συντριπτική απώλεια, μόλις τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Τζάνσεν Πανετιέρ.