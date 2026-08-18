Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία του γιου της, Πάρη, με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη από τις διακοπές τους στις Μαλδίβες και εξέφρασε δημόσια τη συγκίνησή της για τη σχέση που έχουν αναπτύξει. Η ανάρτηση προκάλεσε σχόλια στα social media, με την ίδια να απαντά σε όσους υποστήριξαν ότι δεν πρέπει να «μπλέκονται οι ρόλοι».

«Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου… ανεκτίμητο!», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στο Instagram, εξηγώντας πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να βλέπει τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της να συμπεριφέρεται με αγάπη στο παιδί της.

Τα σχόλια για τον ρόλο του πατέρα και η απάντηση της influencer

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη προκάλεσε, ωστόσο, και αντιδράσεις από ορισμένους χρήστες των social media, οι οποίοι σχολίασαν τη θέση που μπορεί να έχει ένας νέος σύντροφος στη ζωή ενός παιδιού μετά τον χωρισμό των γονιών του. Μία ακόλουθός της έγραψε: «Καλό είναι να μη μπλέκετε τους ρόλους. Ο μπαμπάς είναι ένας, όπως και η μαμά. Τα ερωτικά σας μακριά από το παιδί και ιδίως σε τόσο τρυφερή ηλικία».

Η Ιωάννα Τούνη δεν άφησε το συγκεκριμένο σχόλιο αναπάντητο και θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι, κατά τη δική της άποψη, κανένας δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει τον πατέρα του γιου της ή να αναλάβει τον ρόλο του. «Το ότι αναπόφευκτα η ζωή προχωράει και έχουμε προχωρήσει επίσης και οι δύο είναι το λογικό και επόμενο! Το ζητούμενο είναι το παιδί να νιώθει όμορφα μέσα στη νέα σχέση των γονιών του και να έχει αμέριστη αγάπη από όλους! Κανείς δεν μπλέκει ρόλους», απάντησε η Ιωάννα Τούνη.

Με αυτόν τον τρόπο, η ίδια θέλησε να τονίσει ότι για εκείνη προτεραιότητα είναι ο Πάρης να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον στο οποίο αισθάνεται ασφάλεια και αγάπη, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι γονείς του έχουν προχωρήσει πλέον τη ζωή τους. Οι αντιδράσεις, πάντως, συνεχίστηκαν, με έναν ακόμη χρήστη να γράφει κάτω από την ανάρτηση: «Πατέρα ο Πάρης έχει».