Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 18 Αυγούστου, από τον αιφνίδιο θάνατο της Ζωής Λάσκαρη, μιας από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.

Με αφορμή την επέτειο από τον θάνατό της, το Studio Κλεισθένης θέλησε, όπως κάνει κάθε χρόνο, να τιμήσει τη μνήμη της δημοσιεύοντας στο Instagram μία μέχρι σήμερα αδημοσίευτη φωτογραφία της. Στο σπάνιο στιγμιότυπο, που τραβήχτηκε από τον φωτογράφο Κλεισθένη, η Ζωή Λάσκαρη βρίσκεται στο σπίτι της μαζί με την κόρη της, Μάρθα Κουτουμάνου, στις 10 Σεπτεμβρίου 1969.

Η αδημοσίευτη φωτογραφία με την κόρη της, Μάρθα

«9 χρόνια χωρίς την αγαπημένη μας ηθοποιό Ζωή Λάσκαρη και το Studio Κλεισθένης, όπως κάθε χρόνο, τιμά τη μνήμη της με μια αδημοσίευτη φωτογραφία για τους αμέτρητους θαυμαστές της. Στη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη τη βλέπουμε στο σπίτι της με την κόρη της, Μάρθα, στις 10 Σεπτεμβρίου 1969», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Τη Ζωή Λάσκαρη θυμήθηκε με τη σειρά του και ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Γιάννης Παπαμιχαήλ, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες από το 1982, στις οποίες η μητέρα του βρίσκεται στον Θεολόγο μαζί με τη Σμαρούλα Γιούλη και τη Ζωή Λάσκαρη.

«Πέρασαν 9 χρόνια από τη μέρα που έφυγε από κοντά μας η αγαπημένη ηθοποιός και φίλη της μητέρας μου, Ζωή Λάσκαρη. Στις φωτογραφίες είναι το 1982 στον Θεολόγο μαζί με τη Σμαρούλα Γιούλη. Ήταν μεγάλη παρέα και περνούσαν όμορφα με μουσική, φαγητό και πολύ γέλιο», έγραψε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην προσωπική σχέση που είχε ο ίδιος με τη Ζωή Λάσκαρη, αποκαλύπτοντας ότι δεν ξέχασε ποτέ τη στάση της απέναντί του μετά τον θάνατο της μητέρας του. «Τη θυμάμαι πάντα με αγάπη και δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο καλά μου φέρθηκε όταν έφυγε η μητέρα μου», πρόσθεσε.

Θυμίζουμε ότι η Ζωή Λάσκαρη έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή στις 18 Αυγούστου 2017, σε ηλικία 73 ετών.