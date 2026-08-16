Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, έπειτα από συναγερμό που κηρύχτηκε για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παράλληλα, οι αρχές στην Κρεβί Ρι, βιομηχανική πόλη στο κεντρικό τμήμα της χώρας, έκαναν λόγο για έναν νεκρό και τουλάχιστον 6 τραυματίες σε χωριστή επιδρομή.

«Το Κίεβο δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε σε καταφύγια!» ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο λίγο πριν από τις 03:00.

Ο αιρετός και η στρατιωτική διοίκηση της πόλης έκαναν λόγο για πυρκαγιές σε δυο συνοικίες της πρωτεύουσας, στην Ομπολόνσκι και στην Χολοσίφσκι. Η τελευταία πηγή έκανε λόγο για έναν τραυματία «ως τις 03:35». Μερικά λεπτά νωρίτερα, είχε ανακοινώσει τη λήξη του συναγερμού.

👨‍🚒 À Kyiv, deux personnes ont été blessées à la suite d'une attaque nocturne de la Fédération de Russie — Service national des situations d'urgence



« Les bombardements ont provoqué des incendies et des dégâts dans les arrondissements d'Obolon et de Holosiivskyi », indiquent les… pic.twitter.com/jkDxm63PqX — Love🇺🇦Ukraine Charles Rume 🇱🇺 (@CharlesRume) August 16, 2026

Αργότερα, οι αρχές στην Κρεβί Ρι, βιομηχανική πόλη στην κεντρική Ουκρανία, όπου μεγάλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσαν πως επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με πυραύλους και drones έπληξε δυο βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ -στην οποία υπάγεται η πόλη- ο Ολεξάντρ Χάνζα, έκανε λόγο για έναν νεκρό και έξι τραυματίες.

Στη ρωσική πλευρά, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε σχεδόν εκατό ουκρανικά drones που απειλούσαν την πρωτεύουσα Μόσχα, σύμφωνα με αλλεπάλληλες ενημερώσεις του δημάρχου Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω MAX και μέσω Telegram το διάστημα χονδρικά από τις 03:00 ως τις 04:30.

Αυξάνεται η ένταση των πληγμάτων

Τους τελευταίους μήνες, εντείνεται η ισχύς των πληγμάτων και στις δυο πλευρές των συνόρων, τεσσεράμισι χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια και το ξέσπασμα αυτού που είναι ο πιο πολύνεκρος πόλεμος στην Ευρώπη έπειτα από τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο.

Ukraine finally takes down Russia's largest logistics facility, the Koledino Wildberries in Moscow Oblast. pic.twitter.com/8APZJphtX7 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 16, 2026

Η Ρωσία εκτόξευσε τον Ιούνιο αριθμό-ρεκόρ πυραύλων εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις καθημερινές αναφορές της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, καθώς το Κίεβο ασκεί πίεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να της προμηθεύσει περισσότερα πυρομαχικά για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot που διαθέτει.

Κατά την πιο πρόσφατη έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία (HRMMU), ο περασμένος μήνας ήταν ο πιο φονικός για τους αμάχους στη χώρα από τον Μάιο του 2022, με 437 θανάτους και 2.610 τραυματισμούς.

Η ουκρανική πρωτεύουσα πλήρωσε πολύ βαρύ τίμημα, με 54 θανάτους και 202 τραυματισμούς.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά μαζικών βομβαρδισμών στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους τύπου κρουζ.

Από την αρχή της χρονιάς, η αποστολή του ΟΗΕ έχει καταμετρήσει 12.477 θύματα στις τάξεις των αμάχων (1.839 νεκρούς και 10.638 τραυματίες), αριθμό αυξημένο κατά 44% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με το 2024.

Σε αντίποινα για τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν επίσης τις δικές τους επιθέσεις στη Ρωσία, κυρίως με drones.